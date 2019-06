Tovo, mozione del consiglio comunale a sostegno dei lavoratori Piaggio e delle aziende dell’indotto

Tovo San Giacomo. Durante l’ultima seduta dello scorso 20 maggio, il consiglio comunale di Tovo San Giacomo ha votato all’unanimità una mozione a sostegno dei lavoratori Piaggio Aerospace e della Learh.

La mozione, presentata dal gruppo consiliare “Tovo Un Paese da Vivere” è stata poi elaborata insieme al gruppo “Per Un Nuovo Paese”. Il documento chiede che vengano attivate tutte le azioni necessarie affinché i lavoratori possano rientrare al pieno lavoro e che dalle parole, tante, di questi ultimi anni, seguano i fatti.

Di seguito il testo integrale della mozione.

Si ritiene necessario manifestare l’appoggio di tutto il Consiglio Comunale a tutti i lavoratori Piaggio, Laerh e delle aziende dell’indotto. Nel nostro territorio sono molte le famiglie coinvolte in questa vicenda che, se non trova una soluzione positiva, sicuramente avrà ripercussioni sociali negative: la preoccupazione è ai massimi livelli ed è acuita dall’inizio della cassa integrazione per moltissimi lavoratori.

Nonostante gli incontri tra le parti coinvolte non c’è tutt’oggi chiarezza sul futuro di un’azienda che riveste importanza vitale nella Provincia di Savona già provata da altre situazioni critiche, come quella della Bombardier di Vado Ligure. Ad oggi non è ancora avvenuta l’attribuzione delle commesse governative per il P1HH e per il P180, attorno alle quali è in corso una discussione con il Governo (gli ultimi stipendi pagabili dal Commissario sono quelli di aprile) senza le quali non è possibile realizzare un piano industriale per il rilancio dell’Azienda e dei suoi prodotti, primo compito assegnato al Commissario.

Il Consiglio Comunale di Tovo San Giacomo chiede quindi che alle parole seguano i fatti, senza ulteriori perdite di tempo, evitando che ulteriori ritardi nelle decisioni portino in breve tempo alla liquidazione della Piaggio Aerospace. E’ quindi giusto esprimere il sostegno di tutto il Consiglio Comunale di Tovo San Giacomo a tutti i lavoratori di Piaggio Aerospace e Laerh ed alle loro famiglie impegnando l’Amministrazione a perpetuare iniziative presso gli enti politici sovraordinati (Regione e Ministeri) a supporto dei lavoratori della Piaggio, delle aziende dell’indotto e di tutte quelle attività industriali provinciali in sofferenza, fino alla risoluzione positiva della vertenza.