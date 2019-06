Torna anche quest’anno il Summer Camp organizzato dal Ceriale Progetto Calcio

Ceriale. Il progetto nasce come una valida alternativa al solito campo solare ed è dedicato sia ai maschietti che alle femminucce dai 5 agli 11 anni di età e si svolgerà da lunedì 1 luglio a sabato 31 agosto 2019.

A tirare le redini del Summer Camp, come di consueto ci saranno Maurizio Biggi e Massimo Careddu, volti noti della società calcistica cerialese, ma soprattutto apprezzatissimi educatori dei più piccini con numerosissimi anni di esperienza alle spalle.

Grazie alla sinergia creata con altre realtà sportive locali, il Summer Camp non è focalizzato solo ed esclusivamente sul gioco del calcio, ma permette ai più piccoli di approcciare attività e sport diversi: pallavolo, tennis, touchball, judo, baseball per citarne alcuni. Grazie all’accesso alla vicina Colonia Veronese, poi, i bambini possono anche andare al mare e divertirsi tra tuffi e bagni seguiti dall’occhio vigile di un bagnino patentato.

“Il Summer Camp del Ceriale Progetto Calcio si pone come obiettivo quello di far divertire i più piccini, di coinvolgerli in attività educative e stimolanti, ma anche di aiutare le famiglie con genitori-lavoratori che si trovano organizzativamente in difficoltà quando la scuola finisce – dichiarano dalla società -. Noi proponiamo soluzioni differenti e modulabili in base alle esigenze di tutti con costi veramente accessibili e con scontistiche particolari per chi iscrive più membri della stessa famiglia”.

La giornata infatti inizia con l’accoglienza dei bambini tra le 8 e le 9 e può terminare all’ora di pranzo, ma per chi lo necessità si può anche aggiungere il pranzo e/o l’attività pomeridiana dalle 14 alle 16,30. Si parte da 50 euro a settimana per il pacchetto più semplice, ma tutti sono invitati a contattare la società per avere maggiori informazioni.

Le iscrizioni sono sempre aperte al campo sportivo F. Merlo di Ceriale, oppure tramite i canali social ufficiali della società oppure contattando i seguenti numeri di telefono:Maurizio 3477997422 oppure Massimo 3339362094.