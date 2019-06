Genova. Si sono concluse nella tarda serata di ieri le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie in TIM. Slc Cgil si conferma il primo sindacato in Liguria: alla Cgil sono stati assegnati quattro delegati, alla Fistel Cisl due, alla Uilcom Uil uno e allo Snater due.

Hanno votato 667 addetti su un organico di 903 con una percentuale di voto del 74%, di cui il 42% a favore della Slc Cgil. Pur in una situazione di difficoltà inserita nei processi di riorganizzazione in atto Slc Cgil ha ricevuto dunque dai lavoratori un mandato chiaro di fiducia e rappresentatività.

“Un sentito ringraziamento va a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno contribuito a questo importante esercizio democratico”, affermano le segreterie territoriali Slc della Liguria.