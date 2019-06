Loano. E’ tornato fruibile in questi giorni il parcheggio di piazza Club Alpino Italiano a Loano.

Le radici dei pini presenti all’interno dell’aiuola che divideva l’area della piazzetta dalla carreggiata dell’attigua via Aurelia avevano causato la rottura ed il sollevamento del manto stradale e dei cordoli della stessa aiuola e ciò rappresentava una potenziale fonte di rischio per i conducenti dei veicoli in transito.

Foto 2 di 2



Per questo motivo, nelle scorse settimane la ditta incaricata dall’amministrazione comunale ha rimosso gli alberi e li ha sostituiti con alcune piante del genere “Washingtonia robusta”, resistenti al punteruolo rosso.

Inoltre, è stato steso un nuovo manto d’asfalto e sono stati ridisegnati gli stalli di sosta di auto e moto. Infine, in sostituzione dell’aiuola è stato realizzato un ulteriore tratto di marciapiede.

L’accesso alla piazza non è più situato sull’estremità di ponente, ma su quella di levante: il senso di marcia dei veicoli all’interno del parcheggio, quindi, è ribaltato rispetto al passato (non più ponente-levante ma levante-ponente).