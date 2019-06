“Tentativo di aggressione a Enrico Pollero, ex consigliere comunale di Noli”

L’ex consigliere comunale di Noli, Enrico Pollero, mi comunica che ieri sera è stato minacciato da alcuni soggetti per ragioni connesse al suo impegno istituzionale che ha portato alla installazione a Noli di una targa in ricordo del martirio di Giuseppina Ghersi. Massina solidarietà a Enrico.

Questa è la versione fornitami dall’ex consigliere comunale Enrico Pollero sul fatto in oggetto: “ieri sera a Noli c’era uno degli eventi più attesi in estate, la notte medioevale, stavo passeggiando nel centro storico quando transitando davanti ad un locale pubblico, venivo notato dal gestore di questo esercizio che sostituiva il brano musicali con la nota canzone “bella ciao”, io sorridevo rilevando che quel brano nulla aveva a che fare con il medioevo, evidentemente quel signore tentava maldestramente di provocarmi.

Vista la mia serenità, usciva e mi aggrediva verbalmente, ingiuriandomi e tentando di coinvolgermi in una rissa. Rispondevo ai suoi scomposti tentativi con la massima tranquillità, a quel punto tentava di raggiungermi, immagino per colpirmi, ma veniva bloccato da un assessore della giunta attuale. Questo è l’accaduto in sintesi, ovviamente ho provveduto ad informare la Digos del fatto ma al momento non ho sporto denuncia formale ai Carabinieri di Noli”

