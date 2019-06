Tentano di scippare una donna ad Albisola, ma lei li mette in fuga: identificati e denunciati dai carabinieri

Albisola Superiore. Sono un senegalese di 19 anni e un italiano di 18 gli autori di un tentato scippo ai danni di una donna avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via San Pietro di Albisola. Ad identificarli sono stati i carabinieri che li hanno poi denunciati a piede libero.

La vittima stava tornando a casa a piedi quando è stata avvicinata dai due ragazzi che, con una mossa violenta, hanno cercato di strapparle la borsa dalle mani senza però riuscirci grazie alla pronta reazione della donna. La signora, infatti, oltre a trattenere la borsa ha iniziato ad urlare costringendo alla fuga la coppia di scippatori. Immediata è scattata la chiamata al 112 che, anche grazie alla precisa descrizione dei due giovani, ha permesso ai militari di rintracciarli nei pressi della Stazione di Albisola Superiore.

Probabilmente i due, M.F. e Y.M, stavao cercando di far perdere le proprie tracce salendo sul primo treno utile. Una volta in caserma il diciannovenne senegalese e il diciottenne italiano sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il tentato scippo e rimessi in libertà.