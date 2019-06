Tenta furto su mezzo da lavoro: il titolare lo vede, lo filma e lo mette in fuga con i suoi dipendenti

Albenga. Tentato furto ad Albenga, nella zona di piazza Enzo Tortora. Ad evitare che il ladro riuscisse a portar via un bottino di circa 250 euro, tra effetti personali e materiale da lavoro, sono state le stesse vittime che, accorgendosi della sua presenza, sono intervenute e lo hanno inseguito, costringendolo alla fuga.

Il movimentato episodio si è verificato questa mattina quando il titolare della ditta “Idea Verde”, Rossano Porcella, insieme a due dipendenti, aveva iniziato da poco un intervento di manutenzione del verde all’interno di un’abitazione privata. Mentre stavano lavorando, si sono accorti della presenza di due persone (i carabinieri hanno confermato la presenza di un ladro, ma nelle immagini girate dai dipendenti si intravede un secondo individuo, forse un complice), che stavano rovistando sopra il camioncino della loro ditta e sono intervenuti.

Il ladro e la persona che era con lui (apparentemente nordafricani, ma non ci sono certezze sulla nazionalità precisa), sono riusciti a prendere uno zaino con effetti personali ed attrezzi da lavoro, ma la pronta reazione delle vittime, che li hanno anche fotografati e ripresi col cellulare, li ha spaventati e così hanno lasciato a terra la refurtiva per poi darsi alla fuga scavalcando una recinzione di un giardino, in direzione mare.

“A quel punto abbiamo immediatamente allertato i carabinieri per denunciare l’accaduto – spiega Rossano Porcella -. Non c’è stata la possibilità di fermarli subito quindi non potranno essere arrestati, ma, nel caso vengano identificati, soltanto denunciati perché non c’è più la flagranza di reato”.

“Spiace molto per questo episodio perché Albenga è una delle cittò più belle della Liguria secondo me, ma c’è bisogno di più sicurezza. Noi abbiamo avuto fortuna perché siamo tre uomini ed anche prestanti fisicamente, ma se fosse capitato ad un anziano non avrebbe potuto fare nulla per evitare il furto. La speranza è che si possa fare qualcosa perché ormai in città ci sono troppe persone senza lavoro ed è normale che per vivere finiscano per delinquere”, conclude il titolare della ditta “Idea Verde”.

Sul tentato furto adesso indagano i carabinieri della compagnia ingauna che stanno cercando di identificare i responsabili.