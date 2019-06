Tennis Club Garlenda: 38 partecipanti per il Torneo di Primavera

Garlenda. Sabato 8 e domenica 9 giugno ha preso il via la quarta tappa di qualificazione per i campionati italiani per ragazzi con problemi psichici relazionali, ovvero il Torneo di Primavera di Garlenda.

Quest’anno il numero di partecipanti è stato di 38 atleti, provenienti da parecchie società sparse per tutta l’Italia: Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Veneto e Trentino Alto Adige.

Il Tennis Club Garlenda ha avuto l’onore di accogliere questo importante numero di partecipanti ed ha constatato ancora una volta che questa tradizione ormai non può che crescere. Quest’anno l’evento è arrivato all’ottava edizione.

I risultati. Per quanto riguarda il tabellone maschile Open, il primo classificato è stato Antonello Catalano; secondo Carlo Brignoni. Per il C21, il primo classificato è stato Gabriele Vietti, finalista Bezzi.

Nel tabellone principale femminile, prima classificata Xheka, seconda Pedroni.

Nel doppio, prima coppia classificata Brignoni/Catalano, seconda Benvenuti/Zonta.

Infine, nel minitennis primo classificato Bider, secondo Leveratto.

La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio di domenica con le premiazioni in presenza del sindaco Silvia Pittoli e di tutta la giunta.