Teatro, concerti, sagre ed escursioni: un vivace fine settimana di eventi in provincia

Provincia. È finita la scuola! Invece l’estate è appena cominciata! Non solo quella meteorologica (anche se ogni tanto in cielo si vede ancora qualche nuvoletta minacciosa…) ma soprattutto quella dei grandi eventi in programma nella riviera e nell’entroterra dell’immediato ponente ligure in questo fine settimana e ce lo dice anche la folta agenda IVG Eventi.

A grandi eventi è normale che siano associati grandi nomi. Come quello del grande attore e registra teatrale Moni Ovadia, il quale, da ottimo interprete qual è, sarà al centro della scena del suggestivo Anfiteatro Romano di Albenga per immedesimarsi nei panni di Omero e farci rivivere alla sua maniera, come se ne fossimo testimoni in prima persona, le memorabili gesta epiche di Ulisse e l’avvincente “Gara dell’arco” raccontata nell’“Odissea”.

Dalle calde acque del Mediterraneo alle gelide onde dei mari europei del Nord. Le fredde correnti artiche portano ad Albisola Superiore il Botkyrka Kammarkor di Stoccolma, che rappresenta ad alto livello la scuola corale svedese che, unitamente a quella inglese, può vantare i migliori cori del mondo e che entusiasmerà gli uditori nel concerto “Vento del Nord”.

Per “fuggire” dalla prima calura di questa bella stagione non c’è niente di meglio di una bella escursione immersi nella tipica vegetazione ligure. A Finale Ligure il FAI propone una coinvolgente passeggiata sulle alture di Varigotti per scoprire la storia della costa savonese e le varietà botaniche che la caratterizzano ma anche l’antichissimo e unico patrimonio di storia e tradizioni che vi si sono sviluppate nel corso dei secoli. Oppure a Bergeggi si può pagaiare tra gli scogli di Punta Predani e sotto le imponenti falesie dolomitiche di Punta del Maiolo grazie alla consueta escursione in canoa nell’Area Marina Protetta.

Albenga. Dopo l’apertura con David Riondino e Dario Vergassola, “Odissea – Un racconto mediterraneo” prosegue sabato 8 giugno alle ore 20:30 all’Anfiteatro Romano con Moni Ovadia e “La gara dell’arco” descritta nel Canto XXI. Lo spettacolo, diretto da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure, fa parte di un progetto ideato e diretto dallo stesso Maifredi per riportare i testi fondativi della cultura occidentale alla forza dell’originaria dimensione orale, collegando le parole antiche ai pensieri nuovi.

In una cornice eccezionale Moni Ovadia racconterò la storia di Penelope, che decide di porre fine all’attesa: sarà sposa di chi, tra i Proci, saprà tendere l’arco di Odisseo. I pretendenti si preparano alla sfida: tra loro, sotto i dimessi stracci del mendìco, si cela Odisseo. Quando l’arco è nelle sue mani Odisseo non esita a scoccare il dardo, che trafigge la gola di Antinoo, il più arrogante dei pretendenti. Le porte della reggia si serrano come le reti di una tonnara: la mattanza ha inizio.

In una lectio magistralis Ovadia farà riscoprire il rito civile della lettura e i due grandi viaggi che segnano la civiltà occidentale: quelli di Odisseo e di Abramo. L’attore correrà sulle onde dell'”Odissea” arrivando all’Itaca di quello straordinario poeta che è Kostantinos Kavafis.

Organizzata dal Coro Polifonico di Albisola Superiore – Comami Musica, con l’importante sostegno del Comune, degli assessorati a Turismo e Cultura e dei commercianti, inizia sabato 8 giugno alle ore 21 all’Oratorio San Nicolò la rassegna musicale “Albisola Arte & Musica”, ricca di importanti appuntamenti che si svilupperanno nel corso di tutta la stagione estiva fino a protrarsi nel mese di ottobre.

Aprirà la rassegna il concerto “Vento del Nord” del Botkyrka Kammarkor di Stoccolma, diretto da Gunnar Gillfor, che rappresenta ad altissimo livello la scuola corale svedese che unitamente a quella inglese può vantare i migliori cori del mondo. Il Botkyrka è un ensemble corale a voci miste composto da semiprofessionisti e spazia dal canto a cappella sino alle grandi opere musicali sia sacre sia profane, tra cui piace ricordare l’Ein Deutsches Requiem di Johannes Brahms, il Requiem di Gabriel Faurè e il Messiah di Georg Friedrich Haendel.

La rassegna proseguirà domenica 23 giugno alle ore 21 presso l’Oratorio San Nicolò con la prima esecuzione ad Albisola Superiore dello “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, nell’interpretazione del soprano Anna Delfino e del mezzosoprano Marta Leung, accompagnate dall’Orchestra Camerata Giovanile della Svizzera Italiana, diretta da Giancarlo Monterosso.

Finale Ligure. Nell’ambito della rassegna “Per le rocce al mare”, che coinvolge tutti i Gruppi FAI Giovani della Liguria in una serie di appuntamenti che si alterneranno a partire da giugno, il Gruppo FAI Giovani Savona insieme alla Delegazione FAI di Savona propongono una suggestiva passeggiata sulle alture di Varigotti, per scoprire insieme all’associazione Le Tre Terre la storia della costa ligure e le varietà botaniche che la caratterizzano.

Riscopriremo la storia della nostra costa a partire dal Medioevo fino ai giorni nostri, ammirando un suggestivo paesaggio terrazzato che custodisce ancora oggi un antichissimo ed unico patrimonio, le secolari piante di olivo della varietà Colombaia. L’itinerario ci farà scoprire la storia dei monaci benedettini, artefici di questo straordinario paesaggio olivicolo in cui la Chiesa San Lorenzo brilla come una pietra preziosa incastonata sul ripido pendio. Visiteremo lo splendido edificio medievale con una guida d’eccezione: Cristina Gamberini dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona Noli.

Domenico Ruffino ci racconterà la storia degli antichi oliveti di Varigotti, che ancora oggi testimoniano e rappresentano un alto valore storico ambientale della nostra regione. Al termine della visita potremo consumare il pranzo al sacco sotto le piante secolari della varietà Colombaia.

Un’avventura tra le acque cristalline dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, pagaiando tra gli scogli di Punta Predani e navigando sotto le imponenti falesie dolomitiche di Punta del Maiolo.

Un’emozione unica, esplorando tutte le fantastiche grotte marine che si aprono lungo il promontorio sino a raggiungere l’Isola di Bergeggi in compagnia di un’esperta guida ambientale escursionistica.

La partecipazione è solo su prenotazione al numero di telefono 019859777 (lasciate un messaggio con recapito telefonico e sarete richiamati) oppure all’indirizzo e-mail iat@prolocobergeggi.it.

Vado Ligure. Da venerdì 7 a domenica 9 giugno la Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Segnese” in frazione Segno invita tutti alla Sagra della Lumaca: un menù appetitoso accompagnerà il piatto forte della serata, le lumache, con specialità locali, carne alla brace, vino nostralino, veneto e piemontese. Le lumache verranno preparate rispettando rigorosamente la ricetta tradizionale.

Gli stand gastronomici apriranno venerdì dalle 19, sabato e domenica anche a pranzo dalle 12 alle 14:30. Saranno disponibili posti a sedere anche al coperto.

Pietra Ligure. L’Associazione Culturale Polis invita alla Festa di Sant’Antonio sabato 8 (inizio alle ore 14:30) e domenica 9 giugno in piazza Boccardo e via Ghirardi, nell’area antistante la Chiesa Nostra Signora del Soccorso.

Ci saranno stand gastronomici di degustazione di prodotti tipici e birre artigianali, il mercato dell’artigianato e delle opere dell’ingegno artistico e un’area ristoro a sostegno delle attività della parrocchia.

Sabato alle ore 19 musica live con il duo Family Ties. Domenica alle 16 animazione per bambini e alle 20 musica live.