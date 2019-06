Taglio del nastro per via Molinetti. Il vice sindaco Guzzi: “Un’altra zona di Finalpia riqualificata”

Finale Ligure. “Un’altra zona di Finalpia riqualificata”: così il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi presenta l’inaugurazione della nuova via, soggetta ad un intervento di restyling nell’ambito del complessivo piano di opere pubbliche varato per il rione finalese.

L’intervento era ripreso lo scorso autunno, in particolare dall’incrocio con largo Volpi e via Santuario: “Sicuramente lavori che hanno creato qualche disagio, ma il risultato è senza dubbio importante per tutto il quartiere e sarà di beneficio a commercianti e residenti” aggiunge Guzzi.

“Un punto di partenza per il rilancio economico e sociale di queste parte di Finale Ligure” ha sottolineato ancora il sindaco Ugo Frascherelli.

L’inaugurazione è prevista per le ore 20 e 30: sarà presente la Slot Machine Band.

E così dopo via Drione e via Porro un’altra via è stata completata: ieri e oggi ultimi ritocchi per il taglio del nastro. “La conclusione dell’intervento in via Molinetti era un obiettivo di questi primi giorni di secondo mandato e siamo contenti di poter aprire la nuova via prima dell’inizio caldo della stagione estiva”.

“Nei prossimi mesi proseguiremo l’azione di restyling a Finalpia con via Santuario, corso Europa e il tratto di lungomare dal molo fino ai Bagni Boncardo, secondo il cronoprogramma stabilito” conclude Guzzi.