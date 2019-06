“Sulle orme di Pio VII”: la Diocesi di Savona in pellegrinaggio a Ravenna, Cesena e Imola

Savona. “Sulle orme di Pio VII” è il titolo del pellegrinaggio diocesano, guidato dal vescovo Calogero Marino, a Ravenna, Cesena e Imola in programma dal 5 all’8 settembre prossimi. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio pellegrinaggi e pastorale del tempo libero, turismo e sport, intende promuovere una maggiore conoscenza della figura di Barnaba Chiaramonti, in relazione anche alla recente introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione.

La quota individuale è di 299 euro, considerando un minimo di 35 partecipanti. La scadenza delle iscrizioni è fissata il 31 luglio (prevista assicurazione annullamento gratuita per chi si iscrive entro il 31 maggio). Condizioni particolari riguardano promozioni per famiglie con bambini.

“Abbiamo inserito anche una tappa a Ravenna per il suo patrimonio artistico eccezionale – spiega il direttore dell’ufficio diocesano Alessandro Raso – Cesena, che si visiterà il secondo giorno, è un rinomato centro universitario con molte emergenze culturali tra cui la Biblioteca Malatestiana. Ci recheremo poi all’Abbazia del Monte, dove entrò come novizio il conte Barnaba Chiaramonti. L’itinerario papale a Cesena si concluderà con la visita della chiesa di Santa Cristina, risistemata grazie a Pio VII. Il pellegrinaggio terminerà quindi a Imola dove, oltre a un incontro sulla figura del futuro papa che fu vescovo della città, visiteremo il Museo diocesano e conosceremo alcuni luoghi significativi della Chiesa locale”.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’agenzia La Curiosa in corso Italia 203r (telefono 0199246301 / 3299253531 – email: info@lacuriosa.it) o all’Ufficio pellegrinaggi, che riceve su appuntamento nel Centro diocesano pastorale “Città dei Papi” in via dei Mille 4 (telefono 3384824635 – email: ufficio.pellegrinaggi@diocesisavona.it).