Squadra di calcio giovanile pronta a partire per Barcellona, ma l’autista del bus era ubriaco: denunciato e sanzionato

Val Bormida. Sebbene le scuole siano finite l’attività di controllo della polizia stradale sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di autobus a noleggio non vede sosta e prosegue con le verifiche estese ai tour vacanzieri.

Il controllo nasce da una richiesta pervenuta sul sito di messaggistica della Polizia di Stato “Scrivici” per un mezzo noleggiato da una squadra di calcio giovanile della provincia di Savona diretta a Barcellona per un torneo. Il controllo messo in atto dagli agenti ha evidenziato come l’autista, un sessantenne residente nella Val Bormida, si fosse messo alla guida dopo aver consumato sostanze alcoliche.

Inevitabile il fermo del veicolo e la contestazione della guida in stato di ebbrezza, nell’ipotesi amministrativa che prevede una sanzione pecuniaria e la decurtazione di cinque punti, oltre ai gravi ritardi nella riorganizzazione del viaggio.

“Gli importanti risultati che si stanno conseguendo in termini di prevenzione sono certamente il frutto del lavoro tracciato anche in occasione dell’ultimo Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, a seguito del quale il Questore di Savona ha emanato precise direttive anche in tema di sicurezza stradale” sottolinea la polizia stradale savonese, pronta a nuovi controlli per tutta l’estate.