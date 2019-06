Spotorno, torna l’appuntamento con la pulizia dei fondali

Spotorno. Anche quest’anno il Gruppo Sportivo Olimpia Sub di Spotorno organizza, nell’ambito del programma “Mare da vivere”, la pulizia dei fondali in collaborazione con il Comune di Spotorno.

La manifestazione si svolgerà l’8 giugno, condizioni meteo permettendo, nelle acque antistanti il litorale di Spotorno, e vedrà impegnati subacquei sia con ausilio di autorespiratore, sia in apnea.

La partenza è prevista per le ore 9 presso la sede sociale del G.S. Olimpia in località Serra a Spotorno e la pulizia dei fondali inizierà alle ore 10.00, per terminare alle ore 12.00 col conferimento dei rifiuti presso il Terzo Molo di Spotorno, situato in località Punta S. Antonio, con l’intervento di SAT, Servizi Ambientali Territoriali.

L’iniziativa rientra nel progetto di collaborazione tra Assessorato all’ambiente del Comune di Spotorno e associazione Olimpia Sub e prevede nell’arco dell’anno altre importanti iniziative relative alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Tra i partecipanti, oltre ai soci del Gruppo Sportivo Olimpia, con il sub professionista Paolo Cappucciati, ci sarà in prima linea anche l’Amministrazione del Comune di Spotorno con il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini (che come in tutte le edizioni precedenti si immergerà per la raccolta) e l’Assessore Gian Luca Giudice (come assistente in barca e reporter). Sempre presente l’associazione di pesca sportiva La Spotornese con le sue imbarcazioni e soci.

Altri soggetti coinvolti sono la guardia costiera di Savona, i vigili del fuoco di Savona e la Polizia – Settore Marittimo, che sorveglieranno sulla nostra sicurezza in mare, mentre a terra sarà presente la Croce Bianca di Spotorno. Al termine della manifestazione tutti i partecipanti saranno invitati al pranzo – gentilmente offerto dall’Associazione Bagni Marini di Spotorno – presso il Ristorante “Sirio” di Spotorno.