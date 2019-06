Spotorno, al via il punto di primo soccorso con medico estivo

Spotorno. Al via anche per questa stagione il potenziamento dei servizi medico-sanitari presenti sul territorio cittadino grazie ad una sinergia tra il comune di Spotorno, ASL e Croce Bianca di Spotorno.

La finalità del punto di primo soccorso è di assicurare sul territorio di Spotorno l’assistenza medica nelle giornate festive e prefestive dei mesi estivi, in modo da evitare ai turisti ed ai residenti il trasferimento verso centri attrezzati (ospedali) già oberati dall’eccessivo afflusso turistico e dal relativo ingorgo stradale.

“Si tratta di un servizio importante e molto atteso dai cittadini residenti e ospiti – commenta l’assessore per i servizi alla persona, Gian Luca Giudice – Per quanto riguarda il servizio di Guardia Medica estiva, abbiamo mantenuto gli stessi giorni degli anni passati, ma anticipandoli: prima infatti il servizio andava dall’inizio di luglio alla fine di settembre, ora è stato tutto anticipato di 15 giorni. Questa decisione scaturisce dal fatto che, a seguito di un’attenta analisi, abbiamo constatato che a giugno si concentra un’utenza che richiedeva necessità: infatti tanti anziani arrivano con i nipotini a godere dell’inizio della bella stagione non appena chiudono gli asili e le scuole e, in questo modo, possiamo garantire nei primi giorni di caldo una maggiore attenzione alle esigenze dell’infanzia e della terza età”.

“Il servizio di Guardia Medica estiva, denominato ora “Punto di primo soccorso con medico estivo” sarà erogato presso i locali dei servizi sociali di viale Europa, dove si trova un vero e proprio polo sanitario che comprende il centro prelievi, alcuni ambulatori medici, l’infermeria della Croce Bianca al mattino e la Guardia Medica al pomeriggio. In particolare il servizio di assistenza medica ambulatoriale sarà garantito nei giorni festivi e prefestivi ed al sabato e alla domenica per sei ore giornaliere – dalle ore 14.00 alle ore 20.00 – fino al 15 settembre 2019.