Finale Ligure. Nel fine settimana del 21, 22 e 23 giugno Finale Ligure, nella fattispecie le Manie, torna a ospitare il Campionato italiano 3D di tiro con l’arco. L’ultima rassegna nel finalese si era tenuta nel 2011.

L’evento, valevole come seconda prova per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di specialità (ndr, si terranno in Canada, 6-7 settembre) è stato presentato questa mattina, presso la sala del consiglio comunale. A fare le veci, l’associazione Arceri del Finale, settore della Polisportiva del Finale A.S.D, capeggiata dal presidente Claudio Pastorino. Erano inoltre presenti l’assessore allo Sport e al Turismo del comune di Finale Claudio Casanova, il presidente onorario regionale della Fitarco (Federazione Italiana di Tiro con l’arco) Roberto Gotelli, quindi i rappresentanti regionale e provinciale del Coni Antonio Micillo e Roberto Pizzorno.

La gara si svolgerà su quattro campi, suddivisi in base alle categorie: arco nudo, arco istintivo, arco Compound, Long Bow. Al venerdì e al sabato si terranno le qualifiche (singoli e a squadre), alla domenica le finali. I partecipanti saranno 610. Tra questi figurano tiratori di spicco, quali Alfredo Dondi (due volte campione del mondo e campione italiano di specialità), Fabio Pittaluga, Alessio Noceti e Cinzia Noziglia (medaglia d’oro agli ultimi World Games).