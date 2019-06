Spiaggia “risicata” e estate alle porte: ad Albenga scatta l’ordinanza di “Intervento urgente di ripascimento”

Albenga. La stagione estiva è alle porte, anche se per qualcuno, a dire il vero, è già iniziata. Ma le mareggiate avvenute durante la stagione invernale hanno creato non poche difficoltà ai comuni della Riviera, provocando in diversi punti del litorale un’erosione al profilo della linea di costa.

E Albenga, purtroppo, non fa accezione. Per questo motivo, il sindaco Giorgio Cangiano ha firmato un’ordinanza per disporre un “intervento urgente di ripascimento arenili”.

Il progetto è stato già predisposto, l’ok di Arpal (necessario in questo caso) è stato ottenuto e il lavoro è stato affidato alla ditta Eco Costruzioni Srl, con sede in via Roma, a Calice Ligure.

Il materiale per procedere al ripascimento urgente sarà prelevato dalla barra di foce del fiume Centa: saranno utilizzati circa 12mila metri cubi di sabbia.