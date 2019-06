Quiliano. Sabato sera, al Teatro Nuovo di Valleggia, sono andati in scena Gli Improbabili in “Mowgli, Baloo e gli animali della giungla”, accompagnati da alcune coriste del TieniVivaGospel.

Una serata di beneficenza organizzata dal Circolo Spiaggia Raphael, in collaborazione con ACLI Savona, Rugby Savona e La Finestra di Peter Pan. L’intero ricavato (più di 3000 euro) è stato devoluto a Lara e Gaia, sorelline affette da SMA, che erano in prima fila a godersi lo spettacolo.

“È stato un gran successo di pubblico ed una serata piacevole e divertente, per la quale dobbiamo ringraziare gli organizzatori, gli ‘attori’ improvvisati che per mesi si sono impegnati nelle prove, i musicisti, le coriste e la mascotte del gruppo, il piccolo Loris (4 anni) che ha interpretato ben 5 animali della giungla. Un grazie anche e soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato o che, non potendo essere presenti, hanno comunque lasciato un contributo” dicono i promotori dell’iniziativa.