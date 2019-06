Spedizioni. Le zone d’Italia, e non solo, in cui i corrieri sono più forti

La composizione geografica dell’Italia rende alcune zone più o meno accessibili dai corrieri che effettuano le spedizioni, ecco quali scegliere in base alla località

L’Italia si sviluppa per la maggior parte a livello continentale, tuttavia conta sotto la sua bandiera tantissime isole dislocate per tutta la sua lunghezza. I corrieri che effettuano le spedizioni si stanno specializzando per offrire un servizio sempre più veloce, sicuro e poco costoso sulla maggior parte del territorio nazionale. In base a determinati fattori quali numero delle sedi, dislocazione geografica, capacità di trasportare pacchi più o meno grandi, alcuni corrieri sono però più forti in certe zone mentre altri ne vantano differenti.

Spedire in tutta l’Italia continentale

Per gli italiani le spedizioni nazionali rappresentano la gran parte delle spedizioni che effettuano nel corso dell’anno. Per essere sicuri di scegliere il miglior corriere disponibile sulla base delle proprie necessità, sono nati siti appositi che permettono di compararli.

Uno di questi che offre un servizio completo per spedizioni nazionali è Packlink. Non solo si avvale dei migliori corrieri nazionali ed internazionali, ma offre prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che verrebbero applicati dai singoli spedizionieri. Gli italiani lo scelgono, inoltre, per tutta una serie di servizi aggiuntivi e basilari nel momento in cui si decide di inviare un pacco. Oltre al prezzo e alla velocità della spedizione, incide anche la possibilità di poterlo monitorare per vedere costantemente dove si trova, fino alla ricezione direttamente a casa.

Poste Italiane è sicuramente il più noto tra i corrieri italiani. Vanta oltre 13.000 uffici dislocati in tutta Italia e quindi, tra tutti, riesce a coprire la maggior parte dell’estensione territoriale. Inoltre, è quello che riesce ad offrire il servizio più veloce a costi inferiori.

Altri due corrieri molto utilizzati sono Nexive e SDA. Entrambi coprono in modo soddisfacente l’Italia continentale, avendo sedi che vanno da nord e sud. Ne sono, tuttavia, presenti meno sulle isole. Il servizio base gestisce solamente pacchi di piccole dimensioni. Grazie a queste particolarità, sono in grado di effettuare consegne veloci e a prezzi competitivi grazie alle condizioni contenute della merce.

Nexive si è specializzato nel servizio per e-commerce e spedisce esclusivamente in Italia. Prevede un programma specifico per i pacchi di grandi dimensioni denominato Espresso, che consegna in pochi giorni lavorativi. SDA, facente parte del gruppo Poste Italiane, riesce a coprire egregiamente tutto il territorio nazionale a tariffe estremamente contenute. Per poter spedire pacchi voluminosi con SDA è necessario scegliere il suo programma Extralarge, che non conosce limitazioni di peso.

Spedizioni nelle isole italiane

Nell’immaginario comune i servizi alle isole, dovendo usufruire di mezzi di trasporto alternativi, risultano meno efficienti rispetto a quelli che caratterizzano il resto dell’Italia. Poste Italiane, vantando un numero notevole di sedi, è il principale corriere che riesce a garantire una consegna veloce (anche nei weekend in alcune città) nelle isole italiane.

Un altro corriere che vanta questo pregio è UPS, che consegna nell’arco di 24 ore sul territorio continentale e in 48 ore sulle isole italiane. Prevede anche dei programmi Express che, per determinate località, offrono la consegna il giorno successivo all’acquisto. Rispetto ad altri corrieri, a parità di servizi, presenta costi leggermente superiori.

Non solo Italia: spedizioni internazionali

I corrieri operanti sul territorio nazionale si occupano anche di spedizioni europee ed internazionali. Il corriere UPS, da poco nominato, copre in modo efficace le spedizioni in Europa continentale, così come il corriere TNT. Quest’ultimo, attivo anche con consegne sul territorio nazionale, presenta un sistema molto strutturato soprattutto a livello europeo ed internazionale.

La società leader italiana BRT offre un servizio impeccabile su tutto il territorio italiano ma, al contempo, prevede il programma Dynamic Parcel Distribution che gestisce le consegne internazionali in tempi molto rapidi, anche per pacchi di grandi dimensioni.

Per le spedizioni che devono raggiungere le isole europee o hanno destinazione internazionale, molto forte è il corriere Starpack.

Spedire pacchi di grandi dimensioni

I corrieri riescono a gestire senza alcun problema i pacchi di piccole dimensioni. Nel momento in cui si intende inviare un pacco voluminoso, invece, è necessario controllare i limiti di peso e di dimensioni previsti da ogni spedizioniere. Per fare qualche esempio, UPS non accetta pacchi superiori ai 419 cm e di oltre 70 kg, calcolati con la formula del Peso volumetrico. BRT, invece, non accetta pacchi con una dimensione superiore ai 700 cm e un peso superiore ai 50 kg.

I corrieri sembrano apparentemente equivalenti ma, facendo una ricerca capillare, è possibile trovare quello in grado di soddisfare al meglio le proprie esigenze in base al luogo interessato dalla spedizione e dalle dimensioni del pacco stesso.