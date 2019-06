Sottoposto a libertà vigilata per strada con eroina e materiale per lo spaccio: arrestato

Savona. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Savona hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Adriano Levratto, 49 anni, di Savona.

L’uomo, che ha già precedenti specifici ed era sottoposto a libertà vigilata, è stato fermato oggi pomeriggio dai militari mentre percorreva a piedi via Vittime di Brescia: era in possesso di 5,2 grammi circa di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima di domattina.