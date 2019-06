Sindacati, Massimiliano Chiolo è il nuovo coordinatore Filctem Cgil Liguria

Genova. Massimiliano Chiolo è il nuovo coordinatore della Filctem Cgil Liguria. Chiolo è stato eletto ieri durante la riunione dalle segreterie territoriali regionali.

La Filctem è il sindacato di categoria della Cgil che tutela i lavoratori di alcuni importanti settori dell’industria e dell’artigianato come quello chimico farmaceutico, tessile e dell’abbigliamento, la gomma plastica, l’energia, il petrolio, acqua, gas, solo per citarne alcuni.

Chiolo inizia a lavorare nel 1987 con un contratto a termine presso la Boero Liquori. Dopo alcuni anni occupati con lavori saltuari, nel 1992 entra, con contratto di formazione lavoro, in Telco. Nel 1995 entra in un’azienda artigiana che lascia nel 1997 per essere assunto in Polypipe Italia e dove, nel 2003, si iscrive alla Cgil. A seguito della sua attività sindacale, nel 2013 viene distaccato a metà tempo in Filctem per esservi impiegato a tempo pieno dopo due anni per l’intera area metropolitana.