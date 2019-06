Sicurezza in mare, la Capitaneria savonese incontra i pescatori: “Rischi in agguato per barche, attrezzature e navigazione”

Savona. Si è tenuta presso la Capitaneria di Porto di Savona un incontro a favore dei pescatori al fine di sensibilizzarli sulla sicurezza a bordo delle unità da pesca, un incontro di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’incontro, iniziato con il saluto del comandante della Capitaneria C.V. Massimo Gasparini, ha visto la partecipazione di circa trenta pescatori locali che si sono potuti confrontare attivamente con il personale dell’Asl di Savona e della Capitaneria, con l’intervento del Comandante in Seconda e del Capo Servizio Tecnica e Sicurezza.

Tale iniziativa è stata proposta dalla Capitaneria di Porto al fine di accrescere la consapevolezza dei presenti relativa ai rischi che si possono riscontrare durante le attività lavorative a bordo dei pescherecci, tra le quali l’utilizzo dell’attrezzatura di pesca, il maneggio del verricello e i numerosi rischi legati alla navigazione, prevenendoli.

Durante l’incontro, informale ma che ha visto un’attiva partecipazione, la Capitaneria di Porto si è dimostrata disponibile ad accogliere le perplessità e problematiche presentate dai presenti, correlate al mondo della pesca, anche alla luce di diverse tipologie di incidenti che spesso purtroppo si sono verificati e hanno dato luogo a infortuni e decessi.

Al termine dell’incontro di informazione, finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro, il Comandante in Seconda ha evidenziato la propria disponibilità nei confronti della categoria dei pescatori, invitandoli ad una proficua collaborazione per affrontare in modo sinergico le problematiche del settore.