Sicurezza, Calleri: “Taser per la Polizia Locale anche ad Albenga”

Albenga. “È bene che la Polizia Municipale possa disporre del migliore equipaggiamento possibile e di tutti gli strumenti necessari per svolgere al meglio il suo ruolo fondamentale di monitoraggio e sicurezza del territorio. Per questo sono favorevole a dotare la Polizia Locale, anche ad Albenga, con taser per immobilizzare chi prova a sfuggire ai controlli o crea condizioni di pericolo, attualmente in uso sperimentale in diverse città d’Italia con importanti risultati grazie al Decreto Sicurezza del Ministro Matteo Salvini”. Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga sostenuto da Lega, lista civica Calleri Sindaco, AlbengaVince.

“Se a Milano non lo vogliono, noi siamo pronti – spiega – Farò in modo di prendere contatti diretti con il Ministero e il Governo affinché anche il nostro territorio, per le note criticità legate alla sicurezza raccontate dalle cronache quotidiane, possa usufruire di questo strumento, oggi previsto solo per realtà superiori ai 100 mila abitanti”.

“Sono certo che ancora una volta gli esponenti amici di questo Governo, che già più volte hanno dimostrato attenzione, ascolto e vicinanza alle problematiche di Albenga, sapranno venire incontro alle nostre esigenze e dare risposte all’insegna di concretezza e buonsenso” conclude.