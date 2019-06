Anche quest’anno il Circolo UAAR di Savona, celebra Margherita Hack, nel mese di giugno che ne ha visto sia la nascita, sia la scomparsa.

Vogliamo ricordare la grande astrofisica, che è stata Presidente onoraria dell’UAAR, non solo per il contributo dato alla ricerca scientifica, ma anche per le sue posizioni in ambito etico e civile.

L’appuntamento è presso la sede del Planetario che sarà possibile visitare.

Per l’occasione, avremo con noi Noma, la cantautrice savonese che ci presenterà un suo brano dedicato alla grande scienziata, dal titolo “Margherita, le stelle e i gatti”.

L’evento, dal titolo “Siamo figli delle stelle”, si terrà giovedì 27 giugno, alle ore 18, presso il Planetario di piazza Cavallotti a Savona: “Tutta la materia di cui siamo fatti noi l’hanno costruita le stelle, per cui noi siamo dveramente figli delle stelle…” la celebre frase della scienziata.

Ingresso libero.