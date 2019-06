Albenga. L’associazione “Monica Ravetta” onlus festeggia quest’anno i sei anni di attività.

“E’ stato un percorso difficile ed impegnativo, sopratutto all’inizio, ma siamo ora ben strutturati e radicati sul territorio, diventando un punto di riferimento importante per la prevenzione del tumore al seno. Sono ormai centinaia le pazienti che visitiamo ogni anno, quindi possiamo ritenerci una realtà importante e preziosa per le donne dei nostri comuni” afferma con orgoglio Luca Tameo, presidente dell’associazione.

“Abbiamo allargato il nostro raggio di azione offrendo servizi aggiuntivi ai pazienti, oltre alla prevenzione del tumore al seno” aggiunge. Infatti da alcuni mesi è possibile beneficiare di approfondite visite ecografiche alla tiroide, addome completo, reni, vescica e vie urinarie: previste anche visite approfondite per la prevenzione del tumore della pelle, con mappatura completa dei nei.

“Prevenzione non significa solo tumore della mammella. Prevenzione significa investigare a 360 gradi laddove è possibile con una semplice ecografia. In questo modo ci rivolgiamo anche ai signori uomini, notoriamente restii a parlare di prevenzione, anziché dedicare i nostri sforzi solo alle donne” sottolinea ancora il presidente della onlus, con sede in viale Martiri ad Albenga.

Tra le principali novità dell’associazione la creazione di un nuovo Comitato scientifico che traccerà le linee guida e le strategie in campo diagnostico per offrire un servizio ancora migliore e più completo ai pazienti. Nuovo direttore scientifico è Paolo Foscolo, specialista in chirurgia generale, in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, in urologia, ex dirigente medico di chirurgia generale degli ospedali Pietra Ligure e Albenga.

Del comitato fanno parte anche Marco Bertolotto, direttore dell’Unità di Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; Carlo Filice, direttore Scuola di Ecografia Internistica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia e Scuola di Ecografia Italo-Cinese (Università Pavia e Pechino); Adele Sgarella, direttore Chirurgia Generale III ad indirizzo Senologico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; Gigi Poma, dirigente medico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Servizio di Ecografia Diagnostica e docente Scuola Europea di insegnamento Ecografico.

E ancora nel Comitato: Andrea Scotti Foglieni, dirigente medico, Chirurgia Generale III ad indirizzo Senologico, specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia; Francesca Argenti, dirigente medico della Chirurgia Generale II della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; Ambra Raimondi, dirigente medico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Servizio di Ecografia Diagnostica del presidio ospedaliero Belgioioso; infine Mario Alessiani, attuale direttore scientifico ASST di Pavia, direttore U.O.C. Chirurgia Generale dell’ospedale di Stradella, ASST di Pavia, nonchè professore associato di Chirurgia Generale dell’Università di Pavia.

“Saremo presenti alla Fortezza del Benessere a Finale Ligure nei giorni 21-22-23 giugno, dove i nostri volontari saranno lieti di illustrare dettagliatamente il progetto sanitario dell’associazione. Sabato 22 giugno il prof. Carlo Filice terrà una conferenza nella Sala del Marchese, nella quale si parlerà dell’importanza della prevenzione per le malattie oncologiche” sottolinea il presidente Tameo, nel presentare le prossime iniziative dell’associazione sul territorio.

“Vorrei ringraziare il comitato scientifico uscente che ha gettato le basi per questo progetto, delineando un percorso e un opportuno collocamento nella nostra realtà locale. Un grazie particolare al prof. Sergio Orefice per il prezioso contributo, un ringraziamento esteso anche agli altri medici che hanno collaborato alle attività dell’associazione” conclude Tameo.