Serie C1: Sommariva Bormidese regge fino al 3 pari

Bormida. Tre le gare della prima giornata di ritorno di Serie C1 in programma mercoledì sera.

La Polisportiva Pieve di Teco resta da sola in testa alla classifica, superando nello sferisterio di casa l’Araldica Castagnole Lanze: 7-3 al riposo, 11-4 al termine per Molli e compagni.

Settimo punto per il Bubbio che sulla piazza del pallone batte la Sommariva Bormidese: gli ospiti reggono in avvio, 0-1, 3-3, poi Adriano e compagni prendono in mano la partita: 11-3 il finale.

Grande equilibrio tra Monastero Dronero e Ultreia et Suseia: tanti giochi ai vantaggi, quattro risolti alla caccia unica. Il primo tempo si chiude sul 5-5, nella finale della ripresa il break vincente della quadretta ospite che vale il 9-11.

Il tabellino:

Bubbio – Sommariva Bormidese 11-3

Bubbio: Simone Adriano, Fabrizio Cavagnero, Matteo Pola, Francesco Bocchino (Marco Molinari).

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Lorenzo Ascheri, Franco Rosso, Pietro Besana.

Arbitro: Claudio Astengo.

I risultati della 10ª giornata:

Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-4

Monastero Dronero-Ultreia et Suseia 9-11

Bubbio-Sommariva Bormidese 11-3

Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze 11-4

Barbero Albese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca rinviata 20 giugno ore 21

La classifica: Polisportiva Pieve di Teco 8, Bubbio 7, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Barbero Albese 6, Torfit Langhe e Roero Canalese, Monastero Dronero, Araldica Castagnole Lanze, Ultreia et Suseia 5, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 2, Sommariva Bormidese 0.

Il programma dell’11ª giornata:

sabato 22 giugno ore 16 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Barbero Albese

sabato 22 giugno ore 21 a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Polisportiva Pieve di Teco

domenica 23 giugno ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Monastero Dronero

lunedì 24 giugno ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo

lunedì 24 giugno ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Bubbio