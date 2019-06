Serie C1: la Sommariva Bormidese non cancella lo zero in classifica

Bormida. Un super Banca Alba Olio Desiderio Ricca si impone in scioltezza sulla Torfit Langhe e Roero Canalese nell’anticipo della settima giornata: capitan Boffa batte lungo e profondo con continuità, mettendo sempre in difficoltà gli avversari. Anche la squadra di casa è attenta su ogni pallone: match a senso unico, 9-1 al riposo, 11-1 il finale.

Il Bubbio resta da solo in testa alla classifica, vincendo a Cuneo. Adriano e compagni vanno al riposo sul 4-6, nella ripresa l’Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo si avvicina due volte, 6-7, 7-8, ma non trova l’aggancio: 7-11 il finale. Ad una lunghezza la Barbero Albese che al Mermet supera 11-1 la Bormidese (ancora senza capitan Gaggero) e la Polisportiva Pieve di Teco che si impone sul Monastero Dronero (7-3 alla fine del primo temo, 11-3 al termine).

Terzo punto per l’Araldica Castagnole Lanze che supera l’Ultreia et Suseia. I castagnolesi vanno al riposo in vantaggio di due giochi, la quadretta di casa reagisce nella ripresa sino a pareggiare i conti a quota 8. Ma nel finale Marenco ne ha di più, mentre Diotti accusa un problema al piede, 8-11 il finale.

Il tabellino:

Barbero Albese – Sommariva Bormidese 11-1

Barbero Albese: Federico Alessandria, Stefano Pistone, Luca Battaglino, Andrea Taricco.

Sommariva Bormidese: Gianluca Malfatto, Lorenzo Ascheri, Franco Rosso, Pietro Besana.

Arbitro: Stefano Castellotto.

I risultati della 7ª giornata:

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-1

Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo-Bubbio 7-11

Barbero Albese-Sommariva Bormidese 11-1

Polisportiva Pieve di Teco-Monastero Dronero 11-3

Ultreia et Suseia-Araldica Castagnole Lanze 8-11

La classifica: Bubbio 6, Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Barbero Albese, Polisportiva Pieve di Teco 5, Torfit Langhe e Roero Canalese, Monastero Dronero 4, Ultreia et Suseia, Araldica Castagnole Lanze 3, Sommariva Bormidese, Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo 0.

Il programma dell’8° turno:

domenica 9 giugno ore 21 a Bormida: Sommariva Bormidese-Acqua S.Bernardo Bosca Cuneo

domenica 9 giugno ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Barbero Albese

lunedì 10 giugno ore 21 a Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Monastero Dronero

lunedì 10 giugno ore 21 a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Ultreia et Suseia

lunedì 10 giugno ore 21 a Bubbio: Bubbio-Polisportiva Pieve di Teco