Serie B: Vini Capetta Don Dagnino, successo a Dogliani in una sfida combattuta

Andora. Allungano le prime quattro in classifica della Serie B, tutte a segno nelle gare di martedì sera della terza di ritorno.

Per la Vini Capetta Don Dagnino partita intensa a Dogliani: avvio di marca ospite, 0-4, ma la Virtus Langhe non demorde, pareggia i conti alla fine del primo tempo e passa avanti in avvio di ripresa, 7-6. Grasso e compagni riordinano le idee, ribaltano la situazione, 7-9 e chiudono 9-11.

Il tabellino:

Virtus Langhe – Vini Capetta Don Dagnino 9-11

Virtus Langhe: Francesco Isaia, Nicholas Burdizzo, Gabriele Chiarla, Matteo Biestro. Dt Mauro Raviola.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Mauro Unnia.

I risultati della 14ª giornata:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb 5-11

Taggese-Benese 11-0

Serramenti Bono Centro Incontri-Acqua S.Bernardo San Biagio 7-11

Virtus Langhe-Vini Capetta Don Dagnino 9-11

Srt Progetti Ceva-Morando Neivese 4-11

ha riposato: Osella Surrauto Monticellese

La classifica: Taggese, Morando Neivese 11, Acqua S.Bernardo San Biagio, Vini Capetta Don Dagnino 9, Serramenti Bono Centro Incontri, Speb 7, Bcc Pianfei Pro Paschese, Osella Surrauto Monticellese 6, Srt Progetti Ceva 3, Virtus Langhe 1, Benese 0.

Il programma della 15ª giornata:

venerdì 28 giugno ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese

venerdì 28 giugno ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Taggese

venerdì 28 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Srt Progetti Ceva

venerdì 28 giugno ore 21 a Neive: Morando Neivese-Virtus Langhe

lunedì 1 luglio ore 21 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Serramenti Bono Centro Incontri

riposa: Speb