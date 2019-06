Serie B: Vini Capetta Don Dagnino sorpresa dalla Pro Paschese

Andora. Morando Neivese da sola in testa alla classifica di B. Gatti e compagni superano senza problemi la Virtus Langhe (5-0, 9-1 al riposo, 11-2 al termine) e lasciano la compagnia della Taggese, caduta a San Biagio di Mondovì. Nello sferisterio monregalese Giordano e compagni iniziano meglio, 0-3 (con un gioco ai vantaggi e due alla unica), i padroni di casa si scuotono e pareggiano i conti. Ancora un gioco per la Taggese che poi si blocca: la quadretta di casa gioca con maggiore attenzione, troppi errori per gli ospiti. Il tabellone così segna 6-4 al riposo che diventa 9-4 in avvio di ripresa. La partita, però, non è finita: la Taggese porta a casa due giochi alla caccia unica, 9-6. Ancora un gioco ai vantaggi, questa volta per l’Acqua S.Bernardo San Biagio che poi chiude 11-7.

Colpo della Bcc Pianfei Pro Paschese ad Andora. Una vittoria in rimonta quella dei villanovesi: Grasso e compagni provano due volte a scappare (5-2 nel primo tempo, 7-5 nella ripresa), ma la Bcc Pianfei Pro Paschese gioca da squadra, con grande determinazione e riesce sempre ad agganciare gli avversari (5-5 al riposo, 7-7 nel secondo tempo). La Vini Capetta Don Dagnino conquista il quindicesimo gioco, ma il team di capitan Levratto pareggia i conti e poi piazza la stoccata vincente, 8-11 il finale.

Primo punto per la Benese che nello sferisterio di casa supera il Srt Progetti Ceva (ancora con Bacino in battuta al posto di Balocco, questa volta in campo come centrale): Sanino e compagni vanno alla pausa sull’8-2 per chiudere 11-2.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Bcc Pianfei Pro Paschese: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa. Dt Arrigo Rosso.

Arbitro: Giovanni Olivieri.

La classifica: Morando Neivese 12, Taggese 11, Acqua S.Bernardo San Biagio 10, Vini Capetta Don Dagnino 9, Serramenti Bono Centro Incontri, Speb, Bcc Pianfei Pro Paschese 7, Osella Surrauto Monticellese 6, Srt Progetti Ceva 3, Virtus Langhe, Benese 1.

Il programma del 16° turno:

mercoledì 3 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese

giovedì 4 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Benese

venerdì 5 luglio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Acqua S.Bernardo San Biagio

venerdì 5 luglio ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Vini Capetta Don Dagnino

domenica 7 luglio ore 17 a Taggia: Taggese-Osella Surrauto Monticellese

riposa: Serramenti Bono Centro Incontri