Serie B: Vini Capetta Don Dagnino, netto successo sul Ceva

Andora. Tutto facile per la Vini Capetta Don Dagnino che si aggiudica la sfida con il Srt Progetti Ceva nell’ultimo atto della seconda giornata del girone di ritorno.

Gara chiusa in meno di due ore, riposo compreso: nella quadretta ospite capitan Balocco lascia, per un problema fisico, il posto in battuta a Bacino. Grasso e compagni così vanno alla pausa sul 9-1 per chiudere 11-1 nella ripresa.

Domenica di riposo, poi si torna in campo da lunedì con Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb che apre il terzo turno; le altre quattro gare martedì sera.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino – Srt Progetti Ceva 11-1

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Srt Progetti Ceva: Omar Balocco, Nicholas Bacino, Enrico Monchiero, Alessandro Bo. Dt Giorgio Poggio.

Arbitro: Ezio Salvetto.

I risultati della 13ª giornata:

Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese 11-7

Benese-Serramenti Bono Centro Incontri 8-11

Morando Neivese-Taggese 11-5

Speb-Virtus Langhe 11-5

Vini Capetta Don Dagnino-Srt Progetti Ceva 11-1

ha riposato: Bcc Pianfei Pro Paschese

La classifica: Taggese, Morando Neivese 10, Acqua S.Bernardo San Biagio, Vini Capetta Don Dagnino 8, Serramenti Bono Centro Incontri 7, Bcc Pianfei Pro Paschese, Osella Surrauto Monticellese, Speb 6, Srt Progetti Ceva 3, Virtus Langhe 1, Benese 0.

Il programma della 14ª giornata:

lunedì 24 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb

martedì 25 giugno ore 21 a Dolcedo: Taggese-Benese

martedì 25 giugno ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Acqua S.Bernardo San Biagio

martedì 25 giugno ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Vini Capetta Don Dagnino

martedì 25 giugno ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Morando Neivese

riposa: Osella Surrauto Monticellese