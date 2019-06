Serie B: Morando Neivese e Vini Capetta Don Dagnino sempre più su

Andora. I neivesi chiudono il girone d’andata con 8 punti, grazie al successo con la Osella Surrauto Monticellese. Gatti torna per la prima volta da ex nello sferisterio di Monticello e gioca una gara tutta grinta e determinazione. E la squadra lo segue con grande attenzione su ogni pallone. Parziale iniziale di quattro giochi a zero per gli ospiti che allungano sull’1-7 per andare al riposo sul 2-8. In avvio di ripresa Gatti e compagni mettono in cassaforte il risultato, salendo subito a 10, prima del definitivo 3-11.

La formazione di Andora sale a quota 7, imponendosi a San Pietro del Gallo. I padroni di casa reggono in avvio, 3-3, poi Grasso spinge e il suo pallone da sotto complica la vita agli avversari. La Vini Capetta Don Dagnino va al riposo sul 4-6 e sale a 10 nella ripresa, prima del 5-11 finale.

Il tabellino:

Serramenti Bono Centro Incontri – Vini Capetta Don Dagnino 5-11

Serramenti Bono Centro Incontri: Stefano Brignone, Enrico Panero, Matteo Ferrero, Francesco Garro. Dt Ermanno Brignone e Franco Calandri.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Giorgio Gili.

I risultati dell’11ª giornata

Osella Surrauto Monticellese-Morando Neivese 3-11

martedì 11 giugno ore 21 a Dolcedo: Taggese-Speb

martedì 11 giugno ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese

martedì 11 giugno ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Benese

ha riposato: Virtus Langhe

La classifica: Taggese, Morando Neivese 8, Vini Capetta Don Dagnino 7, Serramenti Bono Centro Incontri, Acqua S.Bernardo San Biagio 6, Bcc Pianfei Pro Paschese, Osella Surrauto Monticellese 5, Speb 4, Srt Progetti Ceva 2, Virtus Langhe 1, Benese 0.

Il programma del 12° turno:

giovedì 13 giugno ore 21 a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Morando Neivese

venerdì 14 giugno ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Speb

sabato 15 giugno ore 15 a Dogliani: Virtus Langhe-Bcc Pianfei Pro Paschese

domenica 16 giugno ore 16 a Taggia: Taggese-Vini Capetta Don Dagnino

lunedì 17 giugno ore 21 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Benese

riposa: Acqua S.Bernardo San Biagio