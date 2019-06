Serie B: la Taggese ferma la Don Dagnino

Andora. Decimo punto la per Taggese che si aggiudica il derby con la Vini Capetta Don Dagnino: un match durato in pratica solo cinque giochi. Sul punteggio di 4-1, il capitano ospite Daniele Grasso è costretto ad alzare bandiera bianca per un dolore alla spalla. Al suo posto in battuta lo junior Stalla che si è comunque ben disimpegnato, ma non è riuscito a contrastare il gioco di Giordano e compagni: 8-2 al riposo, 11-4 il finale.

Il tabellino:

Taggese – Vini Capetta Don Dagnino 11-4

Taggese: Daniel Giordano, Luca Molli, Roberto Novaro (Paolo Massone), Gianluca Bonavia. Dt Piero Pellegrini.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso (Lorenzo Stalla), Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Piera Basso.

I risultati della 12ª giornata:

Serramenti Bono Centro Incontri-Morando Neivese 10-11

Srt Progetti Ceva-Speb 7-11

Virtus Langhe-Bcc Pianfei Pro Paschese 5-11

Taggese-Vini Capetta Don Dagnino 11-4

Lunedì 17 giugno ore 21 a Monticello: Osella Surrauto Monticellese-Benese

ha riposato: Acqua S.Bernardo San Biagio

La classifica: Taggese 10, Morando Neivese 9, Vini Capetta Don Dagnino, Acqua S.Bernardo San Biagio 7, Serramenti Bono Centro Incontri, Bcc Pianfei Pro Paschese 6, Osella Surrauto Monticellese, Speb 5, Srt Progetti Ceva 3, Virtus Langhe 1, Benese 0.

Le partite del 13° turno:

giovedì 20 giugno ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese

venerdì 21 giugno ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Serramenti Bono Centro Incontri

venerdì 21 giugno ore 21 a Neive: Morando Neivese-Taggese

venerdì 21 giugno ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Virtus Langhe

sabato 22 giugno ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Srt Progetti Ceva

riposa: Bcc Pianfei Pro Paschese