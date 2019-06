Sentenza \"I conti di Lavagna\": la posizione dell\'ARCI ligure

Stamattina, con la sentenza di primo grado del processo “I conti di Lavagna”, il Tribunale di Genova ha confermato la presenza e l’infiltrazione della n’drangheta, nel Levante della Liguria. E’ evidente che le teorie negazioniste o di rimozione storica del fenomeno mafioso in Liguria non sono più accettabili, tanto più dopo i risultati degli altri processi che hanno sancito la presenza delle organizzazioni mafiose a Genova e nel Ponente ligure.

Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza e gli altri gradi di giudizio ma quello che registriamo e ci desta preoccupazione è il collegamento tra mafia e politica, con l’emergere sempre più frequente della pratica del voto di scambio.

Ringraziamo gli inquirenti ed i giudici per il lavoro svolto, ma lo Stato non può fermarsi a questo: serve un’azione preventiva di lotta alle infiltrazioni mafiose in tutti gli ambiti sociali, da quello degli appalti fino a quello delle amministrazioni pubbliche. È necessaria una concreta presenza a presidio dei territori: il senso dello stato e della legalità devono essere reali e percepiti dagli abitanti per liberare spazi occupati dalla cultura mafiosa.

Ovviamente le associazioni, come l’ARCI, continueranno il proprio impegno quotidiano a favore della “cultura della legalità” ma sarà sempre più importante una presa di coscienza collettiva della presenza delle mafie anche in Liguria ed un patto d’azione con tutti gli organi dello Stato.