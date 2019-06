Savona. Si è giocata oggi, nella piscina comunale Zanelli di Savona, la prima giornata delle semifinali del campionato Under 17 A.

Nell’incontro di apertura, alle ore 17,15, la Carige Rari Nantes Savona ha battuto la Roma Nuoto con il punteggio di 9 a 4. Nel secondo incontro, in programma alle 18,30, il Nuoto Catania ha sconfitto la Florentia per 10 a 9.

Di seguito i tabellini delle partite.

Roma Nuoto – Carige Rari Nantes Savona 4-9

(Parziali: 1-2, 0-0, 1-4, 2-3)

Roma Nuoto: Tancioni, Lavini, Pistoia, Voncina, Faraglia 1, Roncaioli, Di Paola 1, Arcivieri, Boldrini 1, Ceci 1, Giovannini, Gatto, Di Gregorio. All. Maurizio Gatto.

Carige Rari Nantes Savona: Da Rold, Bragantini, Magliano, Urbinati, Boggiano 4, Patchaliev 1, Caldieri, Giovanetti 1, Bertino 1, Ricci 1, Maricone 1, Di Murro, Recagno. All. Federico Mistrangelo.

Arbitri: Fabio Brasiliano (Recco) e Fabio Guarracino (Milano). Giudice arbitro: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Roma 2 su 11 più 1 rigore realizzato, Savona 4 su 12. Usciti per limite falli: Faraglia a 5’45” dalla fine del quarto tempo, Bertino a 3’05″ dalla fine del quarto tempo.

Nuoto Catania – Rari Nantes Florentia 10-9

(Parziali: 1-2, 2-4, 5-2, 2-1)

Nuoto Catania: Castorina, Ursino, Maggiulli, Torrisi, Scollo 3, Parisi, Terminella 1, Cristaudo, Condemi 2, Forzese 3, Basile 1, Abramo, Di Franca. All Zoltan Fazekas.

Rari Nantes Florentia: Corti, Raffini, Arcangeli 2, Borghigiani 2, Manolio, Porcu, Calamai 1, Carnesecchi 2, Chellini 1, Spanò, Sordini 1, Martorana, Celati. All. Luca Minetti.

Arbitri: Stefano Pinato e Michele Savino (Genova). Giudice arbitro: Gianfranco Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Catania 3 su 7, Florentia 5 su 10. Usciti per limite falli: nessuno. Alla fine del quarto tempo è stato espulso per proteste l’allenatore Minetti.

Domani, lunedì 24 giugno, andranno in scena gli altri quattro incontri.