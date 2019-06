Sea Watch 3, manifestazione di solidarietà a Savona: “Di fronte a barbarie disobbedire è un dovere”

Savona. Manifestazione in Piazza Mameli a Savona in solidarietà alla nave Sea Watch 3, che nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno ha deciso di entrare in acque italiane dirigendosi verso Lampedusa.

“Porti aperti” è stato slogan delle persone che hanno sfidato il caldo per partecipare e mandare il proprio messaggio di sostegno all’ong e ai migranti bloccati sull’imbarcazione.

“Fateli scendere perchè la Libia non è un porto sicuro – spiegano i rappresentati di Articolo Uno presenti in piazza– riportarli in Libia significherebbe condannarli a subire violenze. Pertanto l’unica via è la disobbedienza ovvero restare umani” afferma il coordinamento provinciale di Articolo Uno – Savona.