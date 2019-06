Borghetto Santo Spirito. Anche quest’anno l’Istituto comprensivo Val Varatella ha puntato sullo sport partecipando ai Campionati studenteschi organizzati dal Miur in collaborazione con gli Uffici scolastici provinciali.

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado iscritti al Centro Sportivo Scolastico si sono cimentati in allenamenti e gare di atletica leggera, corsa campestre e badminton. Gli allenamenti si sono svolti sia nei palazzetti dello sport di Borghetto Santo Spirito e Toirano che al campo di atletica di Boissano.

I primi a partecipare alle fasi provinciali nel mese di gennaio sono stati gli alunni coinvolti nella corsa campestre presso il campo di atletica di Celle Ligure.

Ottimi piazzamenti, come terza classificata nella categoria Ragazze, la squadra composta da Silvia Opizzo, Giulia Cama Giulia, Aurora Rebora e Emily Capurro.

Nel mese aprile si sono svolte le fasi provinciali di atletica leggera ad Albisola: hanno partecipato 32 alunni delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, dei plessi di Borghetto e Toirano.

Numerosi i piazzamenti sul podio. Francesco Di Crescenzo primo posto nella corsa veloce categoria Ragazzi; Marisol Panari seconda nel getto del peso; Alessio Rando terzo posto nel salto in alto categoria Cadetti; Virginia Angelucci terzo posto nel salto in alto categoria Cadette; Sara Ricci terzo posto nella corsa a ostacoli; Carlotta Garrone terzo posto nella corsa veloce 80 metri categoria Cadette.

Anche nella staffetta 4×100 non sono mancati i risultati: primo posto per la squadra dei Ragazzi composta da Simone Taddeo, Sebastiano Orioli, Valerio Lazarich e Francesco Di Crescenzo. Terzo posto per la squadra delle Ragazze composta da Marianna Latella, Emily Capurro, Giulia Cama ed Aurora Rebora.

Nel mese di maggio è invece scesa in campo la squadra di badminton che, a Genova, ha ottenuto un meritatissimo terzo posto nella fase regionale. Anche in questo caso gli alunni della secondaria di primo grado di Borghetto e Toirano si sono dimostrati capaci e determinati. La squadra di badminton era così composta: Riccardo Besaggio, Camilla Bertolini, Aron Cani e Virginia Angelucci.

Afferma orgogliosamente il professor Roberto Capezio: “Lo sport nell’IC Val Varatella non è soltanto Campionati studenteschi. Quest’anno durante i laboratori pomeridiani del martedì gli alunni iscritti alle 36 ore hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ad attività sportive quali il tiro con l’arco, grazie anche alla collaborazione con l’Asd Arcieri Borghetto, e il flag football assistiti dagli allenatori dell’Asd Toirano”.

Continua l’insegnante Lorena Giugale, referente per lo sport dell’Istituto Comprensivo: “Non sono mancati progetti sportivi anche nella classi della scuola primaria. Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione con il Coni attraverso il progetto Sport di Classe, rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria attraverso la collaborazione con un esperto di Scienze Motorie durante le ore curricolari di educazione motoria”.

“Il progetto Bocciando si impara, svolto in collaborazione con la bocciofila di Borghetto, ha dato la possibilità ai più piccoli di cimentarsi con la disciplina delle bocce. In primavera si è svolta la giornata dedicata allo sport e disabilità con il progetto Sulle ali dello sport che ha coinvolto le associazioni del territorio sia provinciale che regionale le quali hanno dato la possibilità di far interagire gli alunni con atleti d’esperienza. In conclusione di anno scolastico si è svolta la Giornata dello sport, evento che ha dato la possibilità agli alunni della scuola primaria di provare le discipline sportive del territorio – conclude Giugale – attraverso giochi e attività guidate da allenatori qualificati”.

Roberto Capezio, responsabile del Centro Sportivo Scolastico e docente di Scienze Motorie e Sportive, dichiara: “Un anno ricco di attività che conferma come l’IC Val Varatella dia ampio spazio allo sport inteso come strumento di integrazione, educazione e stimolo per uno stile di vita sano e attivo. Il Centro Sportivo Scolastico offre la possibilità agli alunni di partecipare gratuitamente alle attività sportive anche in orario extrascolastico, stimolando i ragazzi a praticare attività sportiva come scelta costante nella loro vita”.