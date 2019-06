Sono stati davvero tanti gli impegni di fine corso per la Scuola di Aikido di Finale Ligure e Tovo San Giacomo della Polisportiva del Finale, sempre più attiva sul territorio, grazie all’impegno dei due Responsabili di dojo che la dirigono, il Maestro Giampaolo Cenisio, (Aiki-Dojo Finale Ligure), ed il Maestro Roberto Vidimari (Shin Ken Tovo San Giacomo):

– primo appuntamento lo Stage tenuto a Finale Ligure da Cenisio il 25 e 26 maggio scorsi, al termine del quale sono stati esaminati gli allievi dei corsi per adulti ed i ragazzi più grandi di tutti e due i dojo; “Il clima dello Stage è stato positivo, sin dal primo giorno” ci dice il Maestro Cenisio “l’atmosfera era buona e l’impegno degli allievi è stato tanto. Positiva anche la partecipazione alla lezione aperta a tutti di Kinorenma della mattinata di domenica, in cui ho proposto esercizi di respirazione, rilassamento e meditazione, ideali per completare la preparazione di ciascun Aikidoka”;

– sempre a Finale Ligure, poi, l’ultimo giorno di maggio, venerdì 31, è stata la volta dei bambini e dei ragazzini più giovani, che hanno sostenuto l’esame insieme ai pari-età del dojo di Villanova d’Albenga, anch’esso sotto la Responsabilità del Maestro Cenisio. In questa occasione hanno sostenuto l’esame circa una quindicina di bambini, che al termine della lezione hanno ricevuto la nuova cintura colorata, quella relativa al grado appena ottenuto.

– dal 3 al 7 giugno, inoltre la nostra scuola ha partecipato insieme ad altri 8, tra sezioni e settori della nostra Polisportiva, alle cinque mattinate conclusive, al Campo Borel di Finale, del progetto Uno Sport a Scuola, dedicate ciascuna agli allievi delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte, delle scuole elementari di Final Marina, Finalborgo, Finalpia e Calvisio, in un clima piacevole, di cooperazione tra gli istruttori di tutti i diversi sport proposti, che hanno regalato tante emozioni e divertimento a tutti i bambini, lavorando insieme, guidati da una buona organizzazione, per la quale le maestre si sono complimentate con la Polisportiva.

– Il 4 giugno, invece, a sostenere gli esami sono stati i bambini ed i ragazzini del dojo Shin Ken, a Tovo, sotto lo sguardo attento del Maestro Vidimari che ha fatto sostenere l’esame ad una quindicina di allievi. “Sono soddisfatto di quello che questi bambini hanno imparato nel corso dell’anno”, dice Vidimari, “l’esame è un momento importante di crescita per i bambini, durante il quale si confrontano con sé stessi e con gli altri ed in cui comprendono i propri progressi. Quest’anno alcuni dei più grandi hanno iniziato a frequentare anche il corso serale degli adulti che tengo a Tovo, e il cambiamento in positivo che hanno fatto alcuni di loro è stato notevole”;

– lunedì 10 giugno a Finale e martedì 11 giugno a Tovo, invece, il Maestro Vidimari ha tenuto le due lezioni conclusive dei corsi dei bambini in età prescolare, 3-5 anni. “Durante l’anno i più piccoli dei nostri dojo hanno imparato davvero molto”, ci dice Silvia Puppo, assistente in questi corsi; “a quest’età i bambini compiono progressi esponenziali, e ciò che non riescono a fare in una lezione, magari lo faranno benissimo in quella successiva”; dice il Maestro Roberto a tutti i genitori, “non sgridateli, non intervenite durante la lezione, apprezzate quello che sono riusciti a fare, invece di sottolineare quello che forse non hanno fatto nel modo migliore, e il miglioramento arriverà presto!”. Continua Silvia: “l’Aikido a questa età viene proposto in forma di gioco, proponendo spessissimo giochi nuovi per stimolare l’interesse e l’attenzione dei più piccoli, quest’anno mio marito ha aggiunto nelle sue lezioni, attività con il nastro della ginnastica ritmica, utile per i movimenti che fa fare al polso, come propedeutica all’uso della spada e con il paracadute ludico per stimolare la coordinazione e consolidare la capacità di lavorare in gruppo dei bambini”.

– tornando ai bambini ed ai ragazzi più grandi, lunedì 17 e martedì 18 giugno è stata la volta del Residenziale di Ranzo, tappa ormai fondamentale per i nostri dojo e generalmente conclusiva dell’Anno Sportivo per i corsi dei ragazzi. Come tutti gli anni i Maestri Cenisio e Vidimari hanno portato i ragazzi via per uno stage Residenziale di due giorni, che oltre agli allenamenti prevede molte attività che uniscono i ragazzi, dal cucinare e preparare tavola insieme, mangiando e giocando all’aperto, al condividere una stanza per dormire, alla passeggiata serale nel verde, esperienza unica, per chi non ha mai camminato al chiaro di luna, ascoltando i suoni della natura, lontano dalle luci e dai suoni della città, al momento del laboratorio artistico, organizzato da Irene, ogni anno diverso, fino naturalmente alle lezioni di aikido che ogni anno vertono su approfondimenti particolari, proposti volutamente per l’occasione dai Maestri, e che generalmente non si ha l’occasione di proporre durante l’anno. Purtroppo il giorno successivo il mondo dell’Aikido ha dovuto subire una perdita immensa. E’ venuta a mancare Mimma, donna, amica e Maestro di spessore eccezionale, (prima donna cintura nera in Italia e prima donna 6° dan in Italia che ha dedicato molto a rivoluzionare la pratica dell’Aikido per le donne), responsabile proprio di questo splendido dojo di Ranzo, (oltre che del dojo Ronin di Torino), e che pur sapendo delle sue precarie condizioni di salute era felice di saperci vicini a lei, nel suo dojo. Del resto vi come ha scritto il Maestro Cenisio “Ci sono persone che segnano sentieri speciali, pur essendo semplicemente umane”.

– ultimo appuntamento di questi giorni è stato poi l’esibizione, (intitolata “Aikido, la Via dell’armonia”), della Scuola Aikido di Finale Ligure e Tovo San Giacomo, sabato 22 giugno a “La Fortezza del Benessere – Rassegna del Tempo Libero, Qualità della Vita e del Benessere, organizzata dall’impeccabile duo costituito dall’insegnante di educazione fisica Pier Firpo e dalla Responsabile del Forte San Giovanni Lucia Muscari, in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui la Polisportiva del Finale, e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure. Questa lezione tenuta dal Maestro Vidimari alle 18.00, nel Piazzale dei Cavalieri di Forte San Giovanni, sotto il sole e poco dopo una piovuta, è stata un po’ la nostra Quiete dopo la Tempesta, la lezione ideale per salutare con tanta energia positiva, per inviare tutto il nostro ki alla grande Shihan Mimma Turco, che ci ha appena lasciati, ma che ne siamo certi in quel momento era lì con noi. Abbiamo trascorso un’ora bella, in un luogo ricco, ricco di storia, ricco di belle persone che fanno belle cose, sotto la guida di un Maestro che ha saputo reggere e sostenere armoniosamente tutto questo carico. I complimenti vanno anche ai ragazzi, che si sono impegnati, la cui energica partecipazione ci ha dato ancora più forza. Con questa lezione, siamo davvero orgogliosi di aver fatto parte della Fortezza insieme con tutti gli eventi, le conferenze, le esibizioni, le lezioni aperte, che l’hanno invasa con entusiasmo nei tre giorni del 21-22-23 giugno 2019; siamo onorati di aver contribuito a portare energia buona nella Fortezza finalborghese di San Giovanni, che un tempo è stata luogo di sofferenza soprattutto per le donne, in quanto carcere femminile. Pertanto possiamo dire che questa rassegna, (che speriamo sia la prima di una lunga serie), con tutto il suo benessere, si è voluta ed è riuscita a contrapporsi con forza al passato storico del forte, riscattandolo, e donandogli un nuovo buon inizio.

Infine, la nostra Scuola Aikido è lieta di annunciare che questa domenica, 23 giugno 2019, l’allievo Davide Moreno dell’Aiki-Dojo di Finale Ligure del Maestro Cenisio è divenuto Shodan (cintura nera), dopo aver sostenuto l’esame sotto gli occhi esperti del Maestro Francesco Benso, Responsabile del dojo C.S.A., (Centro Studi Aikido) di Albenga.

Ma i nostri appuntamenti non finiscono qui, e anzi a breve saremo lieti di annunciarvi grandi novità e altri impegni per la nostra Scuola Aikido!