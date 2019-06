Schianto auto-moto a Bardineto, 55enne in codice rosso

Bardineto. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito in modo grave oggi pomeriggio qualche minuto prima delle 18 in un incidente stradale a Bardineto, in località Geirolo.

L’uomo viaggiava in sella ad una moto quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro un’auto: l’impatto lo ha sbalzato a terra ad alcuni metri di distanza.

Nella caduta ha riportato un trauma cranico, un trauma addominale e la probabile frattura della spalla. Subito soccorso dall’automedica Sierra 4 e da un’ambulanza della Croce Verde di Murialdo, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.