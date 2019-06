Sayda Sassari, Beatrice Bazzoli e Sara Guglielmi tengono alto il nome dell\'Amatori nuoto Savona

Savona. Lo scorso sabato si sono conclusi gli otto giorni di campionati italiani di salvamento in piscina e in mare a Riccione. Le ragazze dell’Amatori Nuoto Saysa Sassari, Beatrice Bazzoli e Sara Guglielmi hanno ottenuto ottimi risultati.

Nei primi giorni di gare Sayda e Beatrice hanno partecipato ai campionati nazionali assoluti migliorando i loro tempi: Beatrice ha migliorato i suoi personali in superlifesaver e torpedo, Sayda nella gara di torpedo. Il 28 e 29 maggio hanno partecipato ai campionati italiani assoluti in mare, in cui Sayda ha conquistato il terzo posto nella gara di bandierine e la finale di sprint. La gara non si è potuta svolgere a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Dal 30 maggio al 1 giugno si sono svolti i campionati italiani di categoria in mare: Sayda ha conquistato il terzo posto in bandierine e si è qualificata per la finale di sprint, Beatrice ha invece ha centrato tre finali in frangente e bandierine e si è classificata diciassettesima in tavola.

Buone prestazioni anche per Sara Guglielmi, che ha gareggiato in tavola e frangente e ha conquistato la finale di sprint.