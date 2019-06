Savona, via libera alla mozione sul clima. Verdi e Pd: “Cambio di rotta e politiche coraggiose”

Savona. Oggi il Consiglio Comunale di Savona, con un voto quasi unanime, ha approvato la mozione sulla dichiarazione dello stato di emergenza climatica.

“Noi Verdi ed Europa Verde vogliamo ancora una volta in primo luogo ringraziare il gruppo consiliare del PD e la capogruppo Barbara Pasquali,che si sono fatti interpreti di una nostra richiesta e di una istanza sostenuta da tante persone,dalle ragazze e dai ragazzi del Fridays for duture e che si richiama nei contenuti generali all’enciclica Laudato Sii nonchè al documento preparatorio del Sinodo straordinario sull’Amazzonia” affermano i Verdi savonesi dopo il via libera al documento.

“In secondo luogo vogliamo rilevare due punti: il centrodestra cittadino è riuscito ancora una volta a colpire e a dare una brutta dimostrazione di se in sede di votazione: è riuscito a far togliere il vincolo semestrale per la predisposizione di un piano per la riduzione delle emissioni. Forse avevano paura che chiedessimo il porto elettrico e una riduzione del pesante carico di traffico privato in città?”.

E ancora: “Non daremo tregua a chi governa la città di Savona perchè si cambi rotta e si affronti la lotta al cambiamento climatico e i problemi di inquinamento cittadino anche con scelte coraggiose. Noi crediamo, infatti, che il tempo della politica degli annunci sia finito e ben sappiamo che non basta una mozione di indirizzo politico, ma che occorre una radicale svolta nelle politiche sociali, culturali ed ambientali cittadine perchè Savona non vuole affondare nel degrado, nella spazzatura non raccolta in assenza della differenziata spinta e del porta a porta, nel cemento e nella privatizzazione degli spazi pubblici”.