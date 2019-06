Savona, un appuntamento per scoprire tutti i segreti delle api

Savona. In occasione della Giornata mondiale dell’ape, domani, in piazza Sisto a Savona, dalle 10 alle 19, l’associazione A.L.P.A. (Associazione Ligure Produttori Apistici Miele) sarà presente con l’allestimento di uno stand.

Si potrà vedere un’arnia didattica per scoprire la vita dell’alveare, la società delle api, il nido, il melario e fare tante curiose domande agli apicoltori.

Grazie a questa iniziativa si potrà sapere chi sono le api (Ape regina, Ape fuco, Api pulitrici, esploratrici, nutrici, guardiane, bottinatrici, opercolatrici) e dove vivono (sciame, arnia…); cosa sono il miele e gli altri prodotti delle api (polline, cera, melata, nettare, propoli…); come vengono realizzati e quali sono le loro proprietà. E ancora come fa l’ape ape a produrre il miele (sacca melaria, celletta, nettare, opercolo…) e quali sono i principali strumenti utilizzati per la produzione del miele (smielatore, telaino, melario, affumicatore, spazzola).

“Ci teniamo a far conoscere l’importanza ed il rispetto per questo piccolo insetto dal quale derivano tanti vantaggi all’uomo” spiegano dall’associazione Alpa.

I partecipanti riceveranno un piccolo omaggio.