Savona. “Le donne, il loro lavoro tra affetti, gioie e problemi”. E’ il titolo del libro fotografico realizzato da Giuseppe Bernat che è stato presentato lo scorso 6 giugno durante una serata benefica organizzata dal Lions Club Vada Sabatia in collaborazione con l’associazione L.I.Fe di Savona.

Ad ospitare l’evento sono stati i Bagni Lido dei Pini dove, a margine della cena, l’autore ha potuto raccontare come ha realizzato il suo lavoro dedicato alle donne, fotografate in giro per il mondo durante una serie di viaggi. Un racconto molto coinvolgente per i tantissimi presenti alla serata che hanno interagito con grande entusiasmo con Giuseppe Bernat.

Parte del ricavato della vendita del libro effettuata durante l’evento sarà devoluta in beneficenza alla Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano per l’acquisto di nuove attrezzature.

“E’ stata una bellissima serata, molto partecipata. Siamo molto contenti per l’esito dell’evento e non possiamo che ringraziare tutti i presenti ed il Lido dei Pini che ci hanno ospitato”.