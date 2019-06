Savona, schianto in via Nizza: due feriti, uno è grave

Savona. E’ di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 19 a Savona in via Nizza.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, un’auto e uno scooter con a bordo due coniugi di circa 70 anni. Secondo le primissime ricostruzioni la vettura, che viaggiava in direzione Vado Ligure, avrebbe iniziato a svoltare a sinistra senza accorgersi dello scooter che era in procinto di sorpassarla.

Il conducente ha riportato gravi lesioni che hanno richiesto il trasporto in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con un’ambulanza della Croce Rossa di Savona. Più lievi, fortunatamente, i traumi della donna che viaggiava sul sedile del passeggero. E’ stata portata da un’ambulanza della Croce Bianca savonese all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.