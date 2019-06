Savona, ritrovato cadavere in mare

Savona. Il cadavere di un uomo di 69 anni è stato ritrovato questa mattina all’alba in mare a Savona. A fare la macabra scoperta i militi della Croce Bianca, inviati dal Nue dopo una telefonata ricevuta intorno alle 5.40 nella quale si segnalava appunto la presenza di una persona riversa in acqua tra i bagni Barbadoro e i bagni Torino.

Al loro arrivo i militi hanno trovato il cadavere a faccia in giù vicino al bagnasciuga dei bagni Torino. Sul posto è intervenuta anche l’automedica: dopo l’elettrocardiogramma i medici del servizio sanitario d’emergenza non hanno potuto far altro che riscontrare il decesso dell’uomo.

Il morto aveva con sé portafogli, documenti, orologio e tutti gli effetti personali. Si tratta di un 69enne di Settimo Torinese, maresciallo dell’esercito in pensione. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia: le indagini sono affidate alla polizia di Stato, intervenuta sul posto.