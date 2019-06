Savona. Saranno poco meno di 193mila i posti di lavoro a disposizione nel prossimo triennio nel settore manifatturiero e gli imprenditori cercano con urgenza figure professionali che in un caso su tre sono di difficile reperimento vista la scarsità ad esempio di diplomati con competenze tecnico-scientifiche medio alte.

Fatte le debite proporzioni la situazione e’ analoga in provincia di Savona e proprio questo motivo, aggravato dall’essere una delle provincie a più bassa natalità d’Italia, che ha spinto Unione industriali di Savona ad investire con continuità, negli ultimi anni, in un piano di azione per il rilancio ed il miglioramento dell’istruzione tecnica, che tenda a valorizzare le competenze dei giovani studenti impegnati in questi percorsi formativi.

In tale ambito, particolare rilevanza assume il progetto che, con originale lungimiranza, da 13 anni l’Unione Industriali sostiene ed al quale hanno partecipato un totale di oltre 800 studenti di ragioneria, grazie al supporto fornito da Data Consult S.r.l., una delle più importanti Software House della Liguria, fornitore di oltre 900 professionisti ed imprese nella provincia savonese e che quest’anno ha affidato il coordinamento delle lezioni al Ragioniere Matteo Masala, Responsabile Education dell’azienda.

Cosi anche quest’anno circa 130 studenti, coordinati da 8 professori, provenienti dai tre Istituti tecnici commerciali della provincia (Istituto Tecnico Commerciale Statale “Boselli-Alberti” di Savona, I. S. S. “G. Falcone” di Loano e I. S. S. di Cairo Montenotte), grazie alla disponibilità ed assistenza fornita da Data Consult hanno potuto seguire, in corso d’anno, un percorso formativo di 65 ore, aggiuntivo rispetto alle normali lezioni scolastiche, che li ha portati a confrontarsi ed a poter sperimentare, nella pratica, l’applicazione dei più moderni software Team System alle cognizioni didattiche che la scuola normalmente impartisce.

“Oggi consegniamo gli attestati agli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti Tecnici Commerciali Boselli-Alberti di Savona, G. Falcone di Loano e Istituto Secondario Superiore di Cairo Montenotte, che hanno partecipato all’iniziativa e superato la prova di idoneità”, ha dichiarato Pierangelo Olivieri, amministratore delegato di Data Consult, Savona. – Le imprese che affrontano quotidianamente la sfida dei mercati sono il luogo privilegiato di promozione del merito, perché dal merito dipende concretamente la loro capacità competitiva”.

“La valorizzazione del merito, in azienda come a scuola, rappresenta un elemento decisivo di promozione della mobilità sociale, il contributo distintivo che ciascuna impresa offre all’intera società, oltre il suo specifico interesse. Sulla base di questi valori nasce l’iniziativa, giunta oggi alla sua fase conclusiva, grazie alla quale scuole ed imprese oltre a voler arricchire il bagaglio culturale e tecnico dei giovani che vi hanno partecipato intende riconoscere, in una cerimonia di premiazione, l’impegno ed il merito di tutti gli studenti che hanno dedicato parte del loro tempo libero per approfondire le nuove tecnologie informatiche utili ad una moderna gestione della contabilità aziendale. Uno sforzo che siamo convinti potrà aiutarli per un più agevole inserimento in un mercato del lavoro che richiede competenza digitali sempre più approfondite”, ha concluso.

“Investiamo notevoli risorse economiche e di tempo in numerose iniziative rivolte al mondo della scuola che coinvolgono ogni anno circa 2000 giovani studenti savonesi. Questa, in patnership con Data Consult, è una delle più lungimiranti, consolidate e di successo in quanto è nata per rispondere ad una specifica esigenza delle imprese valorizzando nel contempo le risorse tecniche ed umane del nostro territorio”, hanno fatto sapere dall’Unione Industriali di Savona.