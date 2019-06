Savona. Maria Maione è il nuovo referente provinciale di “Ambiente e/è Vita”. In stretta collaborazione e a supporto delle attività previste dall’importante Centro Studi Internazionale di Accademia Kronos per la Tutela e Sviluppo Sostenibile del Bacino del Mediterraneo, di prossima inaugurazione, “Ambiente e/è Vita” ha annunciato il proprio insediamento per la prima volta nella città di Savona.

La Segreteria nazionale di “Ambiente e/è Vita” ha comunicato ufficialmente nei giorni scorsi la nomina, quale propria referente provinciale per coordinare le future attività, a Maria Maione, commerciante savonese, “spesso presente a tavoli di lavoro internazionali e quindi conosciuta anche a Roma per il suo interesse ed impegno sulle problematiche ambientali del suo territorio”.

L’associazione, da una felice intuizione di Nino Sospiri, dal 1979 al 2006 sensibile e attento fin dall’inizio del suo mandato parlamentare ai temi della tutela ambientale e, soprattutto, della valorizzazione responsabile delle risorse della natura. A succedergli alla presidenza, a causa della prematura scomparsa, è stato il senatore Altero; segretario nazionale fin dalla fondazione, invece, è l’ingegnere Fernando Ferrara.