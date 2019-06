Savona, lezione in mare con Assonautica per gli alunni della Scuola Primaria “Callandrone”

Savona. Nella mattinata del 30 maggio gli alunni delle terze classi della scuola primaria “Callandrone” ed i loro insegnanti sono stati ospiti di Assonautica Provinciale di Savona. Un evento in mare organizzato a conclusione di un ciclo didattico svolto presso diverse scuole primarie di Savona dai soci del Gruppo Arti Marinare ed improntato su varie argomentazioni che spaziano dai nodi marinari all’ecologia, dalle segnalazioni nautiche all’orientamento in mare.

A differenza delle lezioni in aula, collaudate da molti anni di esperienza e sempre molto apprezzate sia dagli alunni che dagli insegnanti, la “lezione in mare” del 30 maggio è stata una novità. I bambini erano circa una quarantina, accompagnati dagli insegnanti e sono arrivati alla banchina di Miramare intorno alle 9. Sono stati accolti dai soci, che avevano già allestito un gazebo organizzato per la colazione. Per tutti pizza, focaccia e bibite offerte da Assonautica ed in cambio tanta allegria e tante emozioni condivise con i bambini.

Un giubbotto salvagente per ogni piccolo marinaio, un po’ di inconvenienti alla partenza a causa di qualche motore che rifiutava di mettersi in moto ma, alla fine, è andato tutto bene. I bambini, ospiti sulle imbarcazioni dei soci di Assonautica, hanno avuto l’opportunità di rilevare il “punto nave”, di prendere visione delle strumentazioni di bordo e di provare l’emozione di “vivere il mare” da un nuovo punto di vista. Mare calmo e cielo sereno hanno contribuito notevolmente alla buona riuscita di questa “lezione in mare”.