Savona, l’estate si fa in quattro: musica, cinema, letteratura e teatro

Savona. I “Giovedì in musica” di luglio, il Cinema in Fortezza, le Conversazioni al Museo e il Teatro in Terrazza. Ecco il “poker” di rassegne messe in campo dal Comune di Savona per l’estate 2019, grazie al contributo di Costa Crociere e Coop Liguria e all’aiuto di CoopTipograf (che ha stampato gratuitamente il materiale promozionale). I vari calendari sono stati presentati questa mattina in municipio dalle varie realtà savonesi che si occupano di organizzarle: Assessorato alla Cultura, Corelli, Ascom, Campanassa, Feltrinelli, Opera Giocosa, Officine Solimano, Giovani per la Scienza e Fridays For Future..

Tornano anche quest’anno i “Giovedì in musica” di luglio, con eventi diffusi lungo il centro e concerti in piazza Sisto IV. Si comincia il 4 luglio con un tributo agli Abba da parte degli Abbadream, mentre la settimana successiva spazio alla musica beat degli anni ’60 grazie ai “Re-beat”. Il 18 luglio sarà la volta dei Disco Inferno con la dance degli anni ’70, per concludere il 25 luglio con la band dell’università di Genova, gli Uni-Q, che porterà in piazza un tributo ai Pink Floyd.

Nelle stesse giornate musica anche sulla terrazza della Campanassa: la Irish Night di Rinaudo e Torterolo (4 luglio), la chitarra di Renato Procopio (11 luglio), il folk e l’old blues di Matteo e Giorgio Profetto (18 luglio) e il violino nella musica tradizionale italiana (con Antonio Capelli e Fabrizio Contini, 25 luglio). E poi una serie di eventi collaterali, a partire dalle ore 18, lungo le vie del centro, con concerti e apericene proposti dai commercianti; visite guidate della Campanassa a gruppi da 15 minuti, e laboratori didattico scientifici in via Manzoni a cura dei Giovani per la Scienza (11 e 25 luglio) o dei ragazzi di Fridays For Future (4 e 18 luglio).

Negli stessi giovedì, inoltre, sarà aperta con ingresso gratuito anche la Pinacoteca, che proporrà inoltre quattro incontri con autori in collaborazione con Feltrinelli: il 4 luglio “Calcio e filosofia” con Corrado Del Bò, l’11 luglio “L’infermiera con la penna” con Giuliana Balzano, il 18 luglio “Le crociate in giallo” con Giuseppe Conte e il 25 luglio “L’amore maturo” con Brunella Schisa ed Emanuela Giordano.

Ogni giovedì di luglio sarà preceduto, il mercoledì sera, dal Teatro in Terrazza dei Cattivi Maestri: si comincia con “Il grande Pollicino” (3 luglio), seguiranno “Il gigante egoista” (10 luglio), “Il sogno di Frida” (17 luglio) e “Biancaneve e i 7 nani” (24 luglio): Tutti gli spettacoli andranno in scena presso le Officine Solimano alle ore 19.

Torna anche la stagione sul Priamar, prima con il Teatro dell’Opera Giocosa e poi con il Cinema in Fortezza. Due gli spettacoli proposti dall’Opera Giocosa: la Madama Butterfly (il 6 e 10 luglio, con un’anteprima il 4 luglio riservata a nonni e nipoti), con regia di Renata Scotto, e “Tutti insieme alle Canarie” (tratto da “L’impresario alle Canarie” di Domenico Sarri) il 13 luglio. Uno spettacolo, quest’ultimo, dalla chiara impronta savonese (ideato e scritto da Matteo Peirone verrà in scena anche i concittadini Linda Campanella e Jacopo Marchisio, con l’ensemble Voxonus e il savonese Paolo Spadaro direttore d’orchestra) e con una guest star d’eccezione: Stefano Belisari, ossia il popolare Elio del gruppo “Elio e le Storie Tese”.

Il cinema proporrà invece in totale 23 serate, con titoli che spaziano da Aladdin a Bohemian Rapsody. Una rassegna che gli organizzatori non esitano a definire “la più bella del nord Italia, e la migliore che abbiamo allestito in questi anni”. Ogni proiezione inizierà alle 21.30, con apertura delle biglietterie (ingresso 5 euro) un’ora prima.

Da segnalare, infine, tra gli altri appuntamenti sul Priamar, il musical “Giulietta e Romeo” (21 luglio), la consueta tappa del New Medical Mistery Tour (20 luglio) e la finale di Vb Factor il 19 luglio, che vedrà tra gli ospiti “vip” anche il cantante Stash della band “The Kolors”, nota ai giovani per la partecipazione al talent “Amici”.