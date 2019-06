Savona. Nei giorni scorsi il gruppo “Donne della Lega di Savona” hanno partecipato ad un workshop di due ore riguardante i temi della consapevolezza, della prevenzione e della sicurezza e corretto utilizzo dello spray antiaggressione. Il corso è stato organizzato dalla segreteria cittadina del Carroccio “a seguito delle esigenze emerse da uno dei tavoli tematici e di confronto insediati negli ultimi mesi all’interno della segreteria di via Paolo Boselli”.

Il segretario della Lega di Savona Maria Maione, promotrice di diversi tavoli tematici, membro della consulta provinciale femminile, è da tempo impegnata in attività sociali legate alla lotta alla violenza di genere ed al mondo della difesa personale: “L’improvvisazione non è un buon alleato per la difesa personale ed ho voluto soddisfare le richieste pervenute dal tavolo di lavoro trasferendo e facendo approfondire al gruppo femminile della mia segreteria cittadina questi fondamentali concetti rivolgendomi a Michele Farinetti, un professionista nella sicurezza privata e formatore anche per le pubbliche amministrazioni ed a Emiliano Martino esperto di formazione e sicurezza e direttore di organismo formativo della Regione Liguria”.

“E’ importantissimo far comprendere che lo spray antiaggressione è uno strumento difensivo che per poter essere utilizzato correttamente necessita di un minimo di conoscenza e preparazione senza le quali rischia addirittura di essere dannoso per chi lo usa”.

L’iniziativa si annuncia come “la prima di una serie, in considerazione della partecipazione e dell’entusiasmo manifestato dalle numerose partecipanti appartenenti a categorie sociali e professionali assolutamente variegate”.