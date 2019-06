Savona. “Degrado più assoluto e nessuna sorveglianza”. È questa, in sintesi, la segnalazione pervenuta da alcuni pendolari savonesi, attoniti e sconfortati dalla situazione che, a loro dire, si registra all’ingresso della stazione ferroviaria, lato piazza Aldo Moro.

“È lasciato nel degrado più assoluto e senza sorveglianza. I ‘clienti’ delle Ferrovie che usano quell’ingresso sono evidentemente poco o per nulla considerati. Uso quell’ingresso tutti i giorni (pendolare da più di 12 anni) e come me, tantissimi altri”, ha spiegato una giovane “portavoce”.

di 7 Galleria fotografica Segnalazione di alcuni pendolari: “Ingresso stazione lato piazza Aldo Moro nel degrado”









“Nel corso del tempo ho fatto diverse segnalazioni in merito alla sporcizia che regna sovrana, chiedendo anche di conoscere cosa prevede il capitolato di appalto in merito alla pulizia del sito in questione. Logicamente non ho avuto mai risposta”.

“Con il caldo purtroppo la situazione peggiora, i miasmi prodotti dall’urina, dalle feci e dal percolato prodotto dall’immondizia stanno diventando insopportabili tanto che tra poco l’accesso non si potrà utilizzare. Io stessa, usando guanti e scarpe chiuse (guai ad usare sandali ahimè), ho rimosso nei giorni precedenti bottiglie vuote, cocci di vetro e alcuni sacchetti”.

“Spero chi è preposto ai controlli dell’appalto delle pulizie accolga questo appello e provveda a rendere dignitoso l’accesso in questione, non occasionalmente come avviene tutt’ora, ma in maniera programmata e continuativa”, ha concluso a nome dei pendolari.