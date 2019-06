Savona, ingresso ufficiale per don Giovanni Laiolo: nuovo rettore del Santuario di N.S. di Misericordia

Savona. Sabato prossimo 29 giugno alle 15 nella chiesa di San Bernardo in Valle farà il proprio ingresso ufficiale come parroco don Giovanni Laiolo (nato a Savona il 21 aprile 1953 e ordinato presbitero il 28 giugno 1986) che diventerà anche rettore del vicino Santuario di N.S. di Misericordia, nonché guida pastorale di San Bartolomeo del Bosco.

Nell’ambito delle nomine annunciate lo scorso febbraio, il sacerdote subentrerà così a don Domenico Venturetti (nato a Nembro, in provincia di Bergamo, il 2 gennaio 1948 e ordinato presbitero il 17 giugno 1977) che, facendo il percorso inverso, diventerà titolare della parrocchia di san Lorenzo martire in Varigotti, in sostituzione proprio di don Laiolo.

Per salutare l’ingresso del nuovo parroco è prevista una messa celebrata dal vescovo Calogero Marino.